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ຂ່າວສານ

ສິນໃນນ້ຳຫວຽດນາມຟື້ນຟູການສົ່ງອອກໃນຊຸມເດືອນທ້າຍປີ

ລະອຽດຄື, ຕະຫຼາດການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ອາເມລິກາ ຄາດຄະເນວ່າຈະຟື້ນຕົວນັບແຕ່ໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີຍ້ອນລະດັບເງິນເຟີ້ຫລຸດລົງ, ລະດັບສິນຄ້າຄ້າງສາງຫລຸດລົງ, ຄວາມຕ້ອງການຮັບໃຊ້ໂອກາດງານບຸນທ້າຍປີເພີ່ມຂຶ້ນ.
ພາບປະກອບ

ຕາມສະຫະສະມາຄົມປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ (VASEP) ແລ້ວ, ຂະແໜງສິນໃນນ້ຳ ພວມຟື້ນຟູ, ຈຳນວນໃບສັ່ງຊື້ສິນຄ້າສົ່ງອອກພວມເພີ່ມຂຶ້ນ, ວິສາຫະກິດ ຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ເພີ່ມຜຽນເຮັດວຽກເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ.

ລະອຽດຄື, ຕະຫຼາດການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໃຫຍ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ ອາເມລິກາ ຄາດຄະເນວ່າຈະຟື້ນຕົວນັບແຕ່ໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີຍ້ອນລະດັບເງິນເຟີ້ຫລຸດລົງ, ລະດັບສິນຄ້າຄ້າງສາງຫລຸດລົງ, ຄວາມຕ້ອງການຮັບໃຊ້ໂອກາດງານບຸນທ້າຍປີເພີ່ມຂຶ້ນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວຊ່ວຍວົງເງິນສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳໄປຍັງປະເທດນີ້ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 40 – 50% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຢູ່ຕະຫຼາດສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU), ການບໍລິໂພກປາຈາ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປົວແປງ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ. ຕະຫຼາດ ຍີ່ປຸ່ນ, ສ ເກົາຫຼີ, ຈີນ, ຄາດວ່າ ຄວາມຕ້ອງການຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລກນ້ອຍໃນທ້າຍໄຕມາດ III. ທ່ານນາງ ເລຮັ່ງ, ຜູ້ອຳນວຍການສື່ສານສະຫະສະມາຄົມປຸງແຕ່ງ ແລະ ສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ (VASEP) ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:

“ຍີ່ປຸ່ນ, ສ ເກົາຫຼີ, ອົດສະຕາລີ ແມ່ນຕະຫຼາດສົ່ງອອກບັນດາປະເພດສິນຄ້າປຸງແຕ່ງ, ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງຂອງ ຫວຽດນາມ. ຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດນີ້, ຍັງບໍ່ທັນຖືກກຳລັງດັນຈາກການແກ່ງແຍ້ງທາງດ້ານແຫຼ່ງການສະໜອງ ແລະ ລາຄາຂາຍຄືຢູ່ ອາເມລິກາ, ອີຢູ ແລະ ຈີນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບາງຕະຫຼາດຢູ່ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາແມ່ນມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຍ້ອນລະດັບເງິນເຟີ້ຕ່ຳກ່ວາ ແລະ ມີທ່າໄດ້ປຽບດ້ານພູມສາດ, ບຸລິມະສິດດ້ານພາສີອາກອນຕາມບັນດາສັນຍາການຄ້າເສລີ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັງກິດລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາເຂົ້າຮ່ວມ CPTPP ຢ່າງເປັນທາງການ - ໂອກາດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ອັງກິດ ແລະ ຫວຽດນາມ

ອັງກິດລົງນາມໃນອະນຸສັນຍາເຂົ້າຮ່ວມ CPTPP ຢ່າງເປັນທາງການ - ໂອກາດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງ ອັງກິດ ແລະ ຫວຽດນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ກໍລະກົດນີ້, ຢູ່ນະຄອນ Auckland, ປະເທດນິວຊີແລນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າອັງກິດ Kemi Badenoch ໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານແລະກ້າວໜ້າຂ້າມປາຊີຟິກ (CPTPP) ຢ່າງເປັນທາງການ
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