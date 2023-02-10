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ຂ່າວສານ

ສິງ​ກະ​ໂປ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ກັບ​ຫວຽດ​ນາມ​ກວ່າ​ເກົ່າ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກຸມພາ, ຢູ່ສິງກະໂປ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ຢ່າງເປັນທາງການ. ພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ.
  ພິທີຕ້ອນຮັບ (ພາບ: VGP)  

ທ່ານ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະກອບສ່ວນກຳລັງຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດອັນດີງາມ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ເປັນເຫດການເປີດສາກ ທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973-2023). ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຄົບຮອບ 10 ປີ (2013-2023). ສ່ວນ ທ່ານຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ສິງກະໂປ ເພີ່ມການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສິນໃນນ້ຳ, ຜະລິດຕະພັນຕ່ຳແຜ່ນ… ຈາກຫວຽດນາມ; ສ້າງຄວາມສະດວກ ນຳເອົາສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າລະບົບຈຳໜ່າຍຢູ່ ສິງກະໂປ; ຮ່ວມມືພັດທະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມໃນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ບັນດາການພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ, ພິເສດແມ່ນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ. ສອງຝ່າຍກໍ່ເປັນເອກະສັນກັນ ຈະຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ທ່ອງທ່ຽວ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນມີການພິຈາລະນາເປີດສາຍການບິນ ໄປຍັງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຂອງຫວຽດນາມ ເຊັ່ນ: ດາລາດ, ຍາຈາງ…

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານ ພິທີແລກປ່ຽນ  ເອກະສານການຮ່ວມມືລະດັບລັດຖະບານ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາອົງການ, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ 4 ສະບັບ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ ພ້ອມ​ກັບ​ ສ.ເກົາຫຼີ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ຫວຽດ​ນາມ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ ພ້ອມ​ກັບ​ ສ.ເກົາຫຼີ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ທ່ານ ດ່ວານຄັກວຽດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງພົນລະເມືອງເປັນສຳຄັນ. ບົນຈິດໃຈປະອະດີດຕະການໄວ້, ມຸ່ງໄປສູ່ອະນາຄົດ, ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກ ພ້ອມກັບ ສ.ເກົາຫຼີ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ.
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