ຂ່າວສານ
ສິງກະໂປເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ກັບຫວຽດນາມກວ່າເກົ່າ
ທ່ານ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ປະກອບສ່ວນກຳລັງຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດອັນດີງາມ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ເປັນເຫດການເປີດສາກ ທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973-2023). ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ຄົບຮອບ 10 ປີ (2013-2023). ສ່ວນ ທ່ານຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ສິງກະໂປ ເພີ່ມການນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ສິນໃນນ້ຳ, ຜະລິດຕະພັນຕ່ຳແຜ່ນ… ຈາກຫວຽດນາມ; ສ້າງຄວາມສະດວກ ນຳເອົາສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າລະບົບຈຳໜ່າຍຢູ່ ສິງກະໂປ; ຮ່ວມມືພັດທະນາເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມໃນລະບົບສະໜອງທົ່ວໂລກຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານ ພິທີແລກປ່ຽນ ເອກະສານການຮ່ວມມືລະດັບລັດຖະບານ ແລະ ລະຫວ່າງບັນດາອົງການ, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ 4 ສະບັບ.