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ຂ່າວສານ

ສຳ​ພັນ​ທະ​ມິດກວ່າ 40 ປະ​ເທດ ຂຶ້ນ​ແຜນ​ການ​ກູ້​ຊ່ວຍ​ກ່ຳ​ປັ່ນ 2.000 ລຳ ທີ່​ຖືກ​ຕິດ​ຄ້າງ​ຢູ່​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz

ວັນ​ທີ 02 ເມ​ສາ, ກວ່າ 40 ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທາງ​ໄກ ໂດຍ​ທ່ານ Yvette Cooper ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອັງ​ກິດ ​ເປັນ​ປະ​ທານ, ແນ​ໃສ່​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບັນ​ດ​າ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເປີດ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ຄືນ​ໃໝ່. ບັນ​ດາ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ.
  ບັນ​ດາ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ຢູ່​ອ່າວ, ໃກ້​ກັບ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 11/3/2026 (ພາບ​ເອ​ກະ​ສານ: REUTERS)  

ຈາກ​ສະ​ພາບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ, ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສຸມ​ໃສ່​ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕ​ະ​ການ​ທາງ​ການ​ທູດ ແລະ ແຜນ​ການ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ສາ​ກົນ, ລວມ​​ມີການ​ລະ​ດົມລວມ​ບັນ​ດາ​ເຄື່ອງ​ມື​ທາງ​ການ​ທູດ ແລະ ເສດ​ຖະ​ກິດ​, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ, ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ປະ​ກັນ​ໄພ ແລະ ຕະຫຼາດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ມີ​ຄວາມ​ອຸ່​ນ​ອ່ຽນ​ໃຈ, ພ້ອມ​ທັງ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃຫ້​ແກ່ລູກ​ເຮືອ​ປະ​ມານ 20.000 ຄົນ ທີ່ຕິດ​ຄ້າງ​​ໃນ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ເກືອບ 2.000 ລຳ​ ຢູ່​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ກໍ​ຄື​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ສົມ​ທົບ​ທົ່ວ​ໂລກ​ເພື່ອ​ສາ​ມາດ​ເປີດ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ ແລະ ຍືນ​ຍົງ.

ບັນ​ດາ​ແຜນ​ການ​ກູ້​ຊ່ວຍ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ທີ່​ຖືກ​ຕິດ​ຄ້າງ​ຢູ່​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ຈະ​ໄດ້​ນຳ​ມາ​ປ​ຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ປະ​ສານ​ງານ​​ການ​ທະ​ຫານ​ທົ່ວ​ໂລກ, ຄາດ​ວ່າຈະ​​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 07 ເມ​ສາ ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ຢູ່ Northwood, ທາງ​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ ລອນດອນ, ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ປະ​ສົມ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຂອງ ອັງ​ກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງປະຊຸມ​ທາງ​ໄກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ໄຕ​ມາດ I/2026, ວາງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຕ​ມາດ​ທີ II ແລະ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ, ຄວນ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນການ​ເຕີບ​ໂຕ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ; ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ, ທັງ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ; ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ ແລະ ຍາວ​ນານ… ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ບົດ​ລາຍ​ງາ​ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ແລະ ໄຕ​ມາດ​ທີ I ປີ 2026, ສ​ະ​ພາບ​ການ​ຈັດແບ່ງ
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