ຂ່າວສານ
ສຳພັນທະມິດກວ່າ 40 ປະເທດ ຂຶ້ນແຜນການກູ້ຊ່ວຍກ່ຳປັ່ນ 2.000 ລຳ ທີ່ຖືກຕິດຄ້າງຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz
ຈາກສະພາບການຕົວຈິງ, ບັນດາປະເທດສຸມໃສ່ບັນດາມາດຕະການທາງການທູດ ແລະ ແຜນການປະສານສົມທົບສາກົນ, ລວມມີການລະດົມລວມບັນດາເຄື່ອງມືທາງການທູດ ແລະ ເສດຖະກິດ, ເຮັດໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ, ບັນດາບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ຕະຫຼາດພະລັງງານມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽນໃຈ, ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ລູກເຮືອປະມານ 20.000 ຄົນ ທີ່ຕິດຄ້າງໃນກ່ຳປັ່ນເກືອບ 2.000 ລຳ ຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລດັ່ງກ່າວ, ກໍຄືເພີ່ມທະວີການສົມທົບທົ່ວໂລກເພື່ອສາມາດເປີດຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງ.
ບັນດາແຜນການກູ້ຊ່ວຍກ່ຳປັ່ນທີ່ຖືກຕິດຄ້າງຢູ່ຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz ຈະໄດ້ນຳມາປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມປະສານງານການທະຫານທົ່ວໂລກ, ຄາດວ່າຈະໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 07 ເມສາ ຈະມາເຖິງ, ຢູ່ Northwood, ທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ລອນດອນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງກອງບັນຊາການທະຫານປະສົມປະຈຳການຂອງ ອັງກິດ.