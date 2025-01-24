ຂ່າວສານ
ສານ, ວິໄສທັດຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ
ທີ່ວາລະໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍພິເສດໃນຂອບເຂດ WEF 55, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມມານະພະຍາຍາມພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັດສະລິຍະ ຄາດວ່າຈະກໍ່ສ້າງສູນຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ ໃນເດືອນມິຖຸນາປີນີ້.
ສັງກາດອັດສະລິຍະຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາພູມປັນຍາອັດສະລິຍະ
ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຈະກຳແຫນ້ນກາລະໂອກາດໃນສັງກາດອັດສະລິຍະເພື່ອໃຫ້ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດິຈິຕອນໃຫ້ກາຍເປັນແຫລ່ງກຳລັງ, ນຳເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍກາຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ: ສັງກາດອັດສະລິຍະ ແມ່ນສັງກາດຊື່ງ ດ້ານການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບ, ບໍ່ມີສົງຄາມ; ເສດຖະກິດພັດທະນາວ່ອງໄວ ແຕ່ຕ້ອງຍືນຍົງ, ສິ່ງແວດລ້ອມຕ້ອງໄດ້ຮັບປະກັນ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫລັງ. ພິເສດ ສັງກາດອັດສະລິຍະຕ້ອງໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາພູມປັນຍາອັດສະລິຍະ, ຖານຂໍ້ມູນ.
ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ສັງກາດອັດສະລິຍະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ມີແຜນນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການສ້າງລະບອບນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ພັດທະນາຢ່າງສະເຫມີພາບໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດຫລາຍພາກສ່ວນ, ກຳນົດການພັດທະນາປັນຍາປະດິດ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງອີງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນຂອງ ຫວຽດນາມ.
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ມະຕິເລກທີ 57 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການບຸກທະລຸພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດິຈີຕອນແຫ່ງຊາດ (ປະກາດໃຊ້ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ ປີ 2024) ຈະສ້າງກຳລັງຫນູນໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຮັບປະກັນຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງກອບນິຕິກຳຢ່າງສະເຫມີພາບໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດເຕັກໂນໂລຊີ.
ປະຈຸບັນ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ, ລະດົມແຫລ່ງກຳລັງສັງຄົມ, ວິສາຫະກິດພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງອັດສະລິຍະ, ຄາດວ່າ ຈະກໍ່ສ້າງສູນຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດສຳເລັດໃນເດືອນມິຖຸນາປີນີ້.
ຫວຽດນາມ ກໍ່ກຳນົດຈະພັດທະນາປັນຍາປະດິດ ໂດຍອີງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນພາຍໃນປະເທດ, ຈາກນັ້ນ ກໍ່ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ ແລະ ລະດົມບັນດາແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ເຖິງວ່າ ປະເທດຊາດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈາກຈຸດທີ່ຕ່ຳ, ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ພວມຫັນປ່ຽນ ແຕ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ດ້ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຫລາຍຢ່າງ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາ, ແມ່ນຈຸດນັດພົບແຫ່ງການລົງທຶນອັນດູດດຶ່ມຂອງບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີໃຫຍ່ທົ່ວໂລກຄື: Samsung, NVIDIA…
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂຫລາຍບັນຫາທົ່ວໂລກ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ບັນດານັກເສດຖະກິດ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດໂລກ ເຫັນໄດ້ເຖິງການປະກອບສ່ວນຫລາຍສົມຄວນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂຫລາຍບັນຫາທົ່ວໂລກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ໂດຍແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ຖືກຜົນສະທ້ອນຢ່າງຫນັກຫນ່ວງທີ່ສຸດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ລະດັບນ້ຳທະເລຂຶ້ນສູງ, ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະນຳອັດຕາການປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ 0 ແລະ ມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ການຜະລິດສີຂຽວ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ພວມພັດທະນາຢ່າງບຸກທະລຸ, ມານະພະຍາຍາມປັບປຸງລະບອບນະໂຍບາຍໃຫ້ສຳເລັດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕິດຄັດຂອງແຫລ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ເລີ່ມປະຕິບັດບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ ເພື່ອຮັບປະກັນແຫລ່ງພະລັງງານສະອາດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ. ບັນດາສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາເປັນການພິສູດໃຫ້ຄຳຢືນຢັນຂອງ ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ກ່ອນທີ່ຈະໄປປະຕິບັດງານ.
“ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນບົດບາດແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ແມ່ນສະມາຊິກຕັ້ງຫນ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຂອງປະຊາຄົມໂລກໃນສັງກາດອັດສະລິຍະ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາ ຄົດທີ່ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ມວນມະນຸດ”.
ສານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ວາລະໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍ ໄດ້ປະກອບສ່ວນແຜ່ຂະຫຍາຍວິໄສທັດ ແລະ ແງ່ຫວັງການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດໃຫມ່ ໄປສູ່ປະຊາຄົມສາກົນ.