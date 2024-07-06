ຂ່າວສານ
ສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈຕໍ່ເຫດຢຽບກັນຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ລັດ Uttar Pradesh, ອິນເດຍ
ໂດຍໄດ້ຮັບຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດຢຽບກັນ ຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ລັດ Uttar Pradesh, ອິນເດຍ ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຖືກບາດເຈັບເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງສານສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈໄປຍັງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ Narendra Modi.
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຫດການນີ້, ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກອົງການກົງສູນຂຶ້ນກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນເດຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ພົນລະເມືອງຫວຽດນາມ ຖືກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນເຫດຢຽບກັນດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຕ່າງໆ, ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ, ໃນຂະນະທີ່ ສາສະນິກກະຊົນພວມເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ໃກ້ນະຄອນ Hathras, ລັດ Uttar Pradesh ເພື່ອຮັບຟັງການເທດຂອງ ນັກເຜີຍແຜ່ສາສະໜາ ຊື່ດັງ, ໄດ້ມີພາຍຸຝຸ່ນເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ເຮັດໃຫ້ຜູູ້ຄົນແຕກຕື່ນແລ້ວ ຢຽບກັນ ຫຼືລົ້ມລົງເຕັງເຂົ້າກັນ. ມີຢ່າງນ້ອຍສຸດ 121 ຄົນເສຍຊີວິດໃນເຫດການ.