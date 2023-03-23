ຂ່າວສານ
ສານອວຍພອນເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 68 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ ລາວ
ເນື້ອໃນສານອວຍພອນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຮງ ແລະ ຮອບດ້ານວິວັດການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງລາວ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າຈະສືບຕໍ່ບັນລຸໄດ້ຜົນສຳເລັດໃໝ່ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ວາເກົ່າ ໃນກິດຈະການແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໄດ້ວາງອອກຢ່າງມີໄຊ, ກໍ່ສ້າງປະເທດລາວແຫ່ງສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ປະຊາທິປະໄຕ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຕາມເປົ້າໝາຍສັງຄົມນິຍົມຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງໄດ້ສົ່ງຊໍ່ດອກໄມ້ອວຍພອນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ທ່ານນາງ ເຈືອງທິມາຍ ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກໄດ້ສົ່ງຊໍ່ດອກໄມ້ອວຍພອຍທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຜູ້ປະຈຳຄະນະເລຂາສູນກາງພັກ, ຮອງປະທານປະເທດລາວ. ທ່ານເລຮ່ວາຍຈຸງ ຫວົໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກ ໄດ້ສົ່ງສານອວຍພອນໄປເຖິງທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ຫົວໜ້າຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ.