ຂ່າວສານ
ສັບປະດາດິນຟ້າອາກາດ ອາຊຽນ: ຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາເປັນການກະທຳ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປະຊຸມຂ່າວກ່ຽວກັບສັບປະດາດິນຟ້າອາກາດ ອາຊຽນ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ເມສາ, ທ່ານ Juan Miguel Cuna, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຟີລິບປິນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສັບປະດານີ້ໄດ້ຍົກອອກບັນດາບຸລິມະສິດຂອງພາກພື້ນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໄພພິບັດ, ການກະທຳເພື່ອດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ຟີລິບປີນພວມຊຸກຍູ້ເລື່ອງຍົກອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ COP ຄັ້ງທີ 31 ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2026. ໂດຍພື້ນຖານ, ຖະແຫຼງການຈະລວມມີບັນດາບຸລິມະສິດລວມຂອງທົ່ວພາກພື້ນ, ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາລວມຂອງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບບັນດາແງ່ມູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ”.