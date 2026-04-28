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ຂ່າວສານ

ສັບປະດາດິນຟ້າອາກາດ ອາຊຽນ: ຫັນຄຳໝັ້ນສັນຍາເປັນການກະທຳ

ສັບປະດາດິນຟ້າອາກາດ ອາຊຽນ 2026 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ຟີລິບປິນ ໃນກຸ່ມ ອາຊຽນ ແຕ່ວັນທີ 27 ເມສາ ຮອດວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2026.
  (ພາບ​ປະ​ກອບ: TTXVN)  

ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ປະ​ຊຸມ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສັບ​ປະ​ດາ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ອາ​ຊຽນ ​ເຊິ່ງຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອ​ນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 27 ເມ​ສາ, ທ່ານ Juan Miguel Cuna, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ເນັ້​ນ​ໜັກ​ວ່າ ສັບ​ປະ​ດານີ້​ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຟື້ນ​ຟູ​ພາຍ​ຫຼັງ​ໄພ​ພິ​ບັດ, ການ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ. ທ່ານ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ຟີ​ລິບ​ປີນ​ພວມ​ຊຸກ​ຍູ້ເລື່​ອງ​ຍົກ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ ອາ​ຊຽນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ, ກະ​ກຽມ​ໃຫ້​ແກ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ COP ຄັ້ງ​ທີ 31 ທີ່​ຈະຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2026. ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ, ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຈະ​ລວມ​ມີ​ບັນ​ດາ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ລວມ​ຂອງ​ທົ່​ວ​ພາກ​ພື້ນ, ຢືນ​ຢັນ​ຄືນ​ໃໝ່​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ລວມ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ແງ່​ມູມ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານວາງສະແດງສີສັນເຂດພູສູງໂຄສະນາພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມ

ງານວາງສະແດງສີສັນເຂດພູສູງໂຄສະນາພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມ

ງານວາງສະແດງໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນຄືດັ່ງເຂດວັດທະນະທຳລວມ, ຫວນຄືນການດຳລົງຊີວິດ, ວັດທະນະທຳ, ສັງຄົມຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເຂດພູສູງຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ.
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