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ຂ່າວສານ

ສັນ​​ຕະ​ປະ​ປາ ລີ​ໂອ XIV ຮຽກ​ຮ້ອງ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ເຂົ້າ​ເຂດ ກາ​ຊາ

ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ສັນຕະປະປາ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຢຸດຍິງໃນທັນທີ ແລະ ປ່ອຍສິດເສລີໃຫ້ແກ່ຕົວປະກັນ ອິດສະຣາແອັນ ທັງໝົດທີ່ຖືກຂະບວນການອິດສະຣາມ ຮາມາດສ ກັກຕົວ.
ສະພາບການຢູ່ເຂດ ກາຊາ (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະລວມປະຈຳອາທິດຢູ່ຈະຕຸລັດ Peter, ສັນຕະປະປາ ລີໂອ XIV ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ອະນຸຍາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳເຂົ້າເຂດ ກາຊາ. ຕາມສັນຕະປະປາແລ້ວ, ສະພາບການຢູ່ເຂດ ກາຊາ ນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ.

ໃນອາທິດທຳອິດຂອງອາຍຸການເປັນສັນຕະປະປາຂອງຕົນ, ສັນຕະປະປາ ລີໂອ XIV ໄດ້ເວົ້າເຖິງສະພາບການຢູ່ ກາຊາ ເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ. ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ສັນຕະປະປາ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຢຸດຍິງໃນທັນທີ ແລະ ປ່ອຍສິດເສລີໃຫ້ແກ່ຕົວປະກັນ ອິດສະຣາແອັນ ທັງໝົດທີ່ຖືກຂະບວນການອິດສະຣາມ ຮາມາດສ ກັກຕົວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ປ່ຽນ​ແປງ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ຈາ​ກ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ມາເປັນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ, ຮັບ​ໃຊ້

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ປ່ຽນ​ແປງ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ຈາ​ກ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ມາເປັນ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ, ຮັບ​ໃຊ້

ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ເມື່ອສະຫຼຸບກອງປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບການສ້າງກົດໝາຍເດືອນພຶດສະພາ 2025, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການໂດຍພື້ນຖານຈາກທ່າທີ ທີ່ຢູ່ໃນທ່າຮັບ ມາເປັນຈິນຕະນາການ “ເປັນເຈົ້າການ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ເພື່ອສ້າງສາພັດທະນາ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ”.
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