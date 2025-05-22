ຂ່າວສານ
ສັນຕະປະປາ ລີໂອ XIV ຮຽກຮ້ອງ ອິດສະຣາແອັນ ອະນຸຍາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳເຂົ້າເຂດ ກາຊາ
ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະລວມປະຈຳອາທິດຢູ່ຈະຕຸລັດ Peter, ສັນຕະປະປາ ລີໂອ XIV ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອິດສະຣາແອັນ ອະນຸຍາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳເຂົ້າເຂດ ກາຊາ. ຕາມສັນຕະປະປາແລ້ວ, ສະພາບການຢູ່ເຂດ ກາຊາ ນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ.
ໃນອາທິດທຳອິດຂອງອາຍຸການເປັນສັນຕະປະປາຂອງຕົນ, ສັນຕະປະປາ ລີໂອ XIV ໄດ້ເວົ້າເຖິງສະພາບການຢູ່ ກາຊາ ເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ. ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພາຜ່ານມາ, ສັນຕະປະປາ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຢຸດຍິງໃນທັນທີ ແລະ ປ່ອຍສິດເສລີໃຫ້ແກ່ຕົວປະກັນ ອິດສະຣາແອັນ ທັງໝົດທີ່ຖືກຂະບວນການອິດສະຣາມ ຮາມາດສ ກັກຕົວ.