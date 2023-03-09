Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສັນຍາ UKVFTA - ການຄ້າສີຂຽວ ແລະ ຍຸດຕິທຳກັບ ຫວຽດນາມ

UKVFTA ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2021. ພາຍຫຼັງທີ່ສັນຍາມີຜົນສັກສິດ, ອັງກິດ ລົບລ້າງກວ່າ 85% ຈຳນວນປະເພດພາສີອາກອນໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ.
  (ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ)  

ພ້ອມກັບແຜນຫຼຸດຜ່ອນພາສີອາກອນ, ສ້າງທ່າແຮງສະດວກໃຫ້ຫຼາຍຜະລິດຕະພັນທີ່ມີທ່າແຮງ, ສັນຍາການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ (UKVFTA) ແມ່ນຂອບເຂດສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າສີຂຽວ ແລະ ຍຸຕິທຳ, ທ່າອ່ຽງພັດທະນາສຳຄັນໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາ “ສັນຍາ UKVFTA - ການຄ້າຂຽວ ແລະ ຍຸຕິທຳກັບ ຫວຽດນາມ” ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ແລະ ສະຖານທູດລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັນຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 07 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

UKVFTA ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ 2021. ພາຍຫຼັງທີ່ສັນຍາມີຜົນສັກສິດ, ອັງກິດ ລົບລ້າງກວ່າ 85% ຈຳນວນປະເພດພາສີອາກອນໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງ ຫວຽນແຄງງອັກ, ຮອງຫົວໜ້າກົມເອີລົບ - ອາເມລິກາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ມີທ່າແຮງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ພະລັງງານທົດແທນ, ເອົາໃຈໃສ່ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ເລື່ອງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ເລື່ອງນຳເຂົ້າສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕອບສະໜອງມາດຕະຖານດ້ານສິນຄ້າ, ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຖືກຕ້ອງ”.

ປະຈຸບັນ, ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ພວມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືໃຫຍ່ອັນດັບທີ 15 ໃນຈຳນວນ 141 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ອິ​ນ​ເດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 25, ອາ​ຊຽນ 3 ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ອິ​ນ​ເດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 25, ອາ​ຊຽນ +3 ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່ໄດ້ແບ່ງປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ມາດຕະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top