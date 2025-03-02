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ຂ່າວສານ

ສະ​ໂລ​ວາ​ກີ ຖື​ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ແຖວ​ໜ້າ​ຢູ່ ອາ​ຊີ - ປາ​ຊີ​ຟິກ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມເຈືອງຢາງ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ Marek Estok ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນທີ່ຕັ້ງບົດບາດໃນເວທີສາກົນຂອງຫວຽດນາມ, ຖືຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ສະໂລວາກີ ຢູ່ອາຊີ - ປາຊີຟິກ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະໂລວາກີ ຟ້າມເຈື່ອງຢາງ ແລະທ່ານ Marek Estok ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີໜຶ່ງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະໂລວາກີ (ພາບ: TTXVN )

ວັນທີ 27 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະໂລວາກີ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Bratislava ,ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສະໂລວາກີ ຟ້າມເຈື່ອງຢາງ ມີການພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກກັບທ່ານ Marek Estok ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີໜຶ່ງ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານການເມືອງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາບັນຫາເອີຣົບ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຟ້າມເຈືອງຢາງ ແລະ ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ Marek Estok ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນທີ່ຕັ້ງບົດບາດໃນເວທີສາກົນຂອງຫວຽດນາມ, ຖືຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ສະໂລວາກີ ຢູ່ອາຊີ - ປາຊີຟິກ. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຊົນປະເທດປະຈຳຖິ່ນຕີລາຄາສູງປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ສະໂລວາກີ - ເຊິ່ງແມ່ນປະຊາຄົມທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ມີຄວາມເປັນມິດ ໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ແມ່ນປະຊາຄົມຂອງຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຂອງ ປະເທດ ສະໂລວາກີ. ສະໂລວາກີ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກ ການພົວພັນສອງຝ່າຍກັບ ຫວຽດນາມ ຈະກາຍເປັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດທະຖູດ ຟ້າມເຈື່ອງຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດເອີລົບຕາເວັນອອກກາງ ເປັນສຳຄັນໃນນັ້ນມີ ສະໂລວາກີ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕີລາຄາສູງອຳນາດການປົກຄອງປະເທດປະຈຳຖີ່ນ ໄດ້ຮັບຮູ້ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ສະໂລວາກີແມ່ນປະຊາຄົມຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍທີ 14 ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກ ອຳນາດການປົກຄອງສະໂລວາກີໃນໄລຍະຈະມາເຖິງສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ເຊື່ອມຕົວ ເຂົ້າກັບ ສັງຄົມປະເທດປະຈຳຖິ່ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລະ ກວ້າງຂວາງ, ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ການພົວພັນສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາເມລິກາ ເຫັນດີ ເລື່ອງມົດສະກູແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ

ອາເມລິກາ ເຫັນດີ ເລື່ອງມົດສະກູແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ

ລັດຖະບານ ລັດເຊຍໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີຢ່າງເປັນທາງການຈາກຝ່າຍ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ Aleksandr Darchiev ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ອາເມລິກາ. ຕາມກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລັດເຊຍ ແລ້ວ, ທ່ານ Aleksandr Darchiev ຈະເດີນທາງເຖິງ ນະຄອນຫລວງ ວໍຊິງຕັນໂດຍໄວ ເພື່ອຮັບຫນ້າທີ່ນີ້.
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