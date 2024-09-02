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ຂ່າວສານ

ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 79 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ສະ​ຖາ​ປະ​ນາ​ປະ​ເທດ ທີ 2 ກັນ​ຍາ ຢູ່ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Islamabad, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ປາກິດສະຖານ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສະຖາປະນາປະເທດ ທີ 2 ກັນຍາ ຄົບຮອບ 79 ປີ (02/09/1945 - 02/09/2024).
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ປາກິດສະຖານ ຟ້າມແອັງຕວັນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີແຂກຖືກເຊີນເກືອບ 200 ທ່ານ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປາກິດສະຖານ, ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງ, ຂະແໜງການຢູ່ປະເທດປະຈຳຖິ່ນຈຳນວນໜຶ່ງ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ທຸຕານຸທູດບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ພ້ອມດ້ວຍໝູ່ເພື່ອນ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ປາກິດສະຖານ.

  ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ,  ທ່ານ ຟ້າມແອັງຕວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ  ປະຈຳ ປາກິດສະຖານ ໄດ້ຫວນຄືນບັນດາຜົນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນຂະບວນວິວັດປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ; ຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃຈການສ້າງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນລວມຂອງພາກພື້ນ ກໍຄືໃນໂລກ. ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາ ແລະ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງປະຊາຄົມສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສຳ​ຫຼວດ​ເຂດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ລ້ຳ​ທະ​ເລ ແລະ ໂຄງ​ການ​ທ່າ​ກ່ຳ​ປັ່ນ ລຽນ​ຈ​ຽວ ຢູ່ ດ່າ​ໜັງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສຳ​ຫຼວດ​ເຂດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ລ້ຳ​ທະ​ເລ ແລະ ໂຄງ​ການ​ທ່າ​ກ່ຳ​ປັ່ນ ລຽນ​ຈ​ຽວ ຢູ່ ດ່າ​ໜັງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ກັນຍາ, ໃນລາຍການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ນະຄອນ ດ່າໜັງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປສຳຫຼວດກິດຈະກຳ, ໂຄງການຈຸດສຸມຢູ່ ດ່າໜັງ ຈຳນວນໜຶ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີເຂດຄົ້ນຄວ້າລ້ຳທະເລ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະກໍ່ສ້າງເຂດການຄ້າເສລີ ແລະ ໂຄງການທ່າກ່ຳປັ່ນ ລຽນຈຽວ.
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