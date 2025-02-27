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ຂ່າວສານ

ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 70 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ແພດ​ໝໍ ຫວຽດ​ນາມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນແພດໝໍ ຫວຽດນາມ(27/2/1955 - 27/2/2025), ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ບົດເພງວິລະຊົນນັກຮົບເສື້ອຂາວ”.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: VOV)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າໃນໄລຍະ 70 ປີຜ່ານມາ, ແພດໝໍລຸ້ນຕ່າງໆ ແລະ ທົ່ວຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໄດ້ມານະພະຍາຍາມສູ້ຊົນ, ນັບມື້ນັບເຕີບໂຫຍ່ ແລະ ເຂັ້ມແຂງໃນທຸກດ້ານ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍການແພດຂັ້ນຮາກຖານປົກຄຸມທົ່ວປະເທດ, ມີຫຼາຍຜົນງານດ້ານການແພດຂອງ ຫວຽດນາມໄດ້ໝາຍເຂົ້າໃນແຜນທີ່ການແພດທົ່ວໂລກ ໂດຍເພື່ອນມິດ, ຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນໄດ້ຕີລາຄາສູງ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າພັກ, ລັດ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດການຮັກສາເບິ່ງແຍງ ແລະຍົກສູງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ສຳຄັນ, ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ.

ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ປະຕິບັດບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ມະຕິຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງລັດກ່ຽວກັບວຽກງານຮັກສາເບິ່ງແຍງ ແລະ ຍົກສູງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ. ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນໄດ້ສຳຜັດກັບການບໍລິການທາງ ການແພດຢ່າງໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ ດ້ວຍຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ລາງວັນຜົນງານທາງການແພດຫວຽດນາມ 2024 ໂດຍວິທະຍຸກະຈາຍສຽງປະຊາຊົນ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສົມທົບກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຈັດຂຶ້ນ ໄດ້ເຊີດຊູ20 ກິດຈະກຳການແພດ ອັດສະລິຍະ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກຸມພາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນແພດໝໍ ຫວຽດນາມ , ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈ່ິນແທັງເໝິນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ສ້ອມແບ່ງ, ກໍ່ສ້າງໃໝ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫຖານເພື່ອຮັບໃຊ້ ປະຊາຊົນໃຫ້ດີກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ​ຮ​ັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຢູ່ ທະ​ເລ

ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ​ຮ​ັກ​ສາ​ສັນ​ຕິ​ພາບ, ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຢູ່ ທະ​ເລ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດ, ພົບປະຂັ້ນສູງເປັນປະຈຳ, ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ສົ່ງເສີມທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນເປີດກວ້າງການພົບປະແລກປ່ຽນ, ການຮ່ວມມື; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຢ່າງແທ້ຈິງ.
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