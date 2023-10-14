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ຂ່າວສານ

ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ-ມາ​ເລ​ເຊຍ ຄົບ​ຮອບ 50 ປີ

ປະຈຸບັນ, ມາເລເຊຍ ແມ່ນນັກລົງທຶນ ອາຊຽນ ລາຍໃຫ່ຍທີ 2 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 10 ໃນຈຳນວນ 140 ປະເທດ ແລະ ບັນດາເຂດແຄ້ວນລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.
(ພາບ: TTXVN)

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ຕຸລາ, ຢູ່ສູນການຄ້າ ແລະ ວາງສະແດງສາກົນ (MITEC)  ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີດ ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ ແລະ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ມາເລເຊຍ-ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ-ມາເລເຊຍ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973 - 2023).

ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ດິງງອກລິນ  ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ ແລະ ທ່ານ Ewon Benedick ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ ແລະ ຮ່ວມມື ມາເລເຊຍ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ- ມາເລເຊຍ ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃນທຸກດ້ານ. ສອງປະເທດແມ່ນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືອັນດັບ 1 ຂອງກັນໃນ ອາຊຽນ. ປະຈຸບັນ, ມາເລເຊຍ ແມ່ນນັກລົງທຶນ ອາຊຽນ ລາຍໃຫ່ຍທີ 2 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 10 ໃນຈຳນວນ 140 ປະເທດ ແລະ ບັນດາເຂດແຄ້ວນລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດທະນາເສດຖະກິດລວມໝູ່ ເພີ່ມເສົາຄ້ຳໜູນຊ່ວຍກະສິກໍາ ໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ພັດທະນາເສດຖະກິດລວມໝູ່ "ເພີ່ມເສົາຄ້ຳໜູນຊ່ວຍກະສິກໍາ" ໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ເສດຖະກິດລວມໝູ່ແມ່ນ 1 ໃນຈຳນວນ 4 ພາກສ່ວນເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ອາດຂາດໄດ້.
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