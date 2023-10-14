ຂ່າວສານ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ-ມາເລເຊຍ ຄົບຮອບ 50 ປີ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 12 ຕຸລາ, ຢູ່ສູນການຄ້າ ແລະ ວາງສະແດງສາກົນ (MITEC) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີດ ປະເທດ ມາເລເຊຍ, ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ ແລະ ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ມາເລເຊຍ-ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ-ມາເລເຊຍ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1973 - 2023).
ທີ່ພິທີ, ທ່ານ ດິງງອກລິນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ມາເລເຊຍ ແລະ ທ່ານ Ewon Benedick ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພັດທະນາວິສາຫະກິດ ແລະ ຮ່ວມມື ມາເລເຊຍ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ- ມາເລເຊຍ ໄດ້ພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດຂັ້ນໃນທຸກດ້ານ. ສອງປະເທດແມ່ນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືອັນດັບ 1 ຂອງກັນໃນ ອາຊຽນ. ປະຈຸບັນ, ມາເລເຊຍ ແມ່ນນັກລົງທຶນ ອາຊຽນ ລາຍໃຫ່ຍທີ 2 ຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ຢືນອັນດັບທີ 10 ໃນຈຳນວນ 140 ປະເທດ ແລະ ບັນດາເຂດແຄ້ວນລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.