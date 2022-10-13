ຂ່າວສານ
ສະມາຄົມວິສາຫະກິດຫວຽດນາມຢູ່ລາວ: ສາມັກຄີ-ປ່ຽນແປງ-ຮ່ວມມື-ພັດທະນາ
ວັນທີ 12 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນສະມາຄົມວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນຢູ່ລາວຄັ້ງທີ III , ອາຍຸການ 2022-2027. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ກຳນົດທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມໃນອາຍຸການ III (2022-2027), ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຈະຍຶດໝັ້ນຕໍ່ລາຍການປ່ຽນແປງຂອງສະມາຄົມ; ສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງລະບົບໃຫ້ຄົບຊຸດ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຕິດພັນໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຈຸດສຸມ; ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານນິຕິກຳ ປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງສະມາຊິກສະມາຄົມ; ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍກັບບັນດາອົງການນັກທຸລະກິດ, ສະມາຄົມຂະແໜງວິຊາຊີບ, ບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ… ຢູ່ໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍໄດ້ປ່ອນບັດຄັດເລືອກເອົາຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດໃໝ່ດ້ວຍສະມາຊິກ 11 ຄົນ ແລະ ປ່ອນບັດຄັດເລືອກເອົາ ທ່ານ ເຢືອງດິ້ງບາງ ເປັນປະທານຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມວິສາຫະກິດຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວຊຸດໃໝ່.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານ ຫວຽນບ່າຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ວິທີດຳເນີນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ; ມີຄວາມສະດຸ້ງ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງກວ່າ, ລົງທຶນຢ່າງເໝາະສົມເຂົ້າໃນວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ; ສາມັກຄີ, ຕິດພັນ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ເພື່ອພ້ອມກັນພັດທະນາ, ຜ່ານນັ້ນໄດ້ມີຫຼາຍການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດສອງປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມເວົ້າສະເພາະ ແລະ ສາຍພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ ເວົ້າລວມ, ສົມເປັນຂົວຕໍ່ການພົວພັນເສດທະກິດໃຫ້ແກ່ສອງປະເທດ.