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ຂ່າວສານ

ສະ​ມາ​ຄົມ​ນັກ​ຂ່າວ​ນະ​ຄອນ ຮ່າ​ໂນ້ຍ - ຫວຽດນາມ ແລະ ສະ​ມາ​ຄົມ​ນັກ​ຂ່າວ​ແຂວງ ຊຽງ​ໃໝ່ - ໄທ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ

ໂດຍປະຕິບັດວຽກງານການທູດປະຊາຊົນຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ແລະ ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ສຳລັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ກໍ່ຄືເພີ່ມທະວີການພົວພັນຕ່າງປະເທດຜ່ານຊ່ອງທາງຂໍ້ມູນຂ່າວ, ສື່ມວນຊົນ, ທ້າຍປີ 2023, ສະມາຄົມນັກຂ່າວນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຂວງຊຽງໃໝ່, ໄທ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນນະຄອນຫຼວງ. ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສວຍງາມສຳລັບບັນດາສະມາຊິກໃນຄະນະ ແລະ ຫັດແໜ້ນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບລະຫວ່າງສະມາຄົມນັກຂ່າວນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຂວງ ຊຽງໃໝ່, ໄທ.
ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຂວງ ຊຽງໃໝ່ ຢູ່ວັນມຽວກວັກຕືຢາມ

ໃນເກືອບ 15 ປີຜ່ານມາ, ນັບແຕ່ເວລາສະມາຄົມນັກຂ່າວຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສະມາຄົມນັກຂ່າວແຂວງ ຊຽງໃໝ່ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື, ສອງຝ່າຍຍັງຮັກສາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເປັນປະຈຳ ຜ່ານການຈັດການແລກປ່ຽນວິຊາຊີບ ແລະ ຊອກຫາກ່ຽວກັບອົງການສື່ມວນຊົນສອງຝ່າຍ. ພິເສດ ໄດ້ຈັດການຫຼາຍການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຮ່ຳຮຽນຖອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຢູ່ໄທ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ. ຄືການຢ້ຽມຢາມຊຽງໃໝ່ຂອງ ຄະນະສະມາຄົມນັກຂ່າວນະຄອນ ຮ່່າໂນ້ຍ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນກ່ອນໄລຍະເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19 ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນນະຄອນຫຼວງ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດສື່ມວນຊົນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ. ແນະນຳກັບອົງການສື່ມວນຊົນຂອງ ຊຽງໃໝ່ກ່ຽວກັບພາບພົດຂອງປະເທດຊາດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ພັດທະນາ ແລະ ເປັນມິດ; ກ່ຽວກັບນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແຫ່ງອະລິຍະທຳນັບພັນປີ - ນະຄອນເພື່ອສັນຕິພາບດ້ວຍຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ, ຮີດຄອງປະເພນີທາງດ້ານວັດທະນະທຳ. ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະມາຄົມ, ທ່ານ ກ່ຽວແທັງຮຸ່ງ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະມາຄົມນັກຂ່າວນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ກ່ອນນີ້ປະມານ 15 ປີ ທ່ານປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວ ໄທ ມີໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະເຮັດວຽກກັບສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງໜຶ່ງໃນຄະນະ ມີຊາວຊຽງໃໝ່  2 ຄົນ ໄປນຳຜ່ານການພົບປະກັບສະມາຄົມນັກຂ່າວນະຄອນຮ່າໂນ້ຍພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບປະ ແລະຮູ້ສຶກຮັກແພງກັນຫຼັງຈາກນັ້ນ ຝ່າຍຊຽງໃໝ່ ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມນັກຂ່າວນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີເລີຍລະດູແລ້ງປີ 2010 ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 1.000 ປີ ທັງລອງ ຮ່າໂນ້ຍທາງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດຫຼາຍລາຍການຮ່ວມມືເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນທາງສະມາຄົມນັກຂ່າວນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ລົງນາມການຮ່ວມມືກັບສະມາຄົມນັກຂ່າວແຂວງ ຊຽງໃໝ່.

ການຢ້ຽມຢາມ ຮ່າໂນ້ຍ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວແຂວງ ຊຽງໃໝ່ ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20 – 26 ທັນວາ ປີ 2023 ກໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ດີງາມຫຼາຍຢ່າງ. ຄະນະລວມມີສະມາຊິກ 12 ຄົນ, ໂດຍທ່ານ  Amnat Jongyotying ປະທານສະຫະສະມາຄົມກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ຊຽງໃໝ່, ປະທານສະມາຄົມນັກຂ່າວແຂວງຊຽງໃໝ່ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບອົງການສື່ມວນຊົນນະຄອນຫຼວງຈຳນວນ 1 ຄື: ໜັງສືພິມແຮງງານະຄອນຫຼວງ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ ຮ່າໂນ້ຍ. ຄະນະກໍ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມ ຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ ແລະ ສະຖານທີ່ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຈຳນວນ 1 ຂອງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານ Amnat Jongyotying - ປະທານສະມາຄົມກະຈາຍສຽງ, ໂທລະພາບ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ຊຽງໃໝ່ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

 ຜ່ານບັນດາການຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ສອງຝ່າຍໄດ້ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍໂຄງການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ. ທ່ານ ກ່ຽວແທັງຮຸ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າຕື່ມອີກວ່າ:

ໃນທ່າອ່ຽງເຮັດຂ່າວປັດຈຸບັນ, ໄທ ດ້ວຍທ່າອ່ຽງເຮັດຂ່າວເອກະຊົນ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃນການຂຸດຄົ້ນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ກໍ່ແມ່ນປະຖົມປະຖານເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວນັກຂ່າວຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ດ້ວຍຈຳນວນສະມາຊິກ, ນັກຂ່າວກ່ວາ 900 ຄົນ ມີໂອກາດຮ່ຳຮຽນທີ່ດີ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບການແລກປ່ຽນວິຊາການ, ສອງຝ່າຍກໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວ, ສະມາຊິກ ໄປຢ້ຽມຊົມບັນດາຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວກໍ່ຄືຮູບແບບເສດຖະກິດໃໝ່ຂອງທັງສອງປະເທດ, ບັນດາສູນນະວັດຕະກຳຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເພື່ອສື່ມວນຊົນຂອງສອງທັງປະເທດເວົ້າສະເພາະ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນເວົ້າລວມ ໄດ້ຮູ້ຈັກເຖິງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຊຽງໃໝ່ ມີການພັດທະນາຄືແນວໃດໃນທ່າອ່ຽງແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຄືໃນປັດຈຸບັນ.

ສຳລັບສະມາຊິກຄະນະນັກຂ່າວ ຊຽງໃໝ່ ແຕ່ລະຄົນ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມຮ່າໂນ້ຍແຕ່ລະຄັ້ງ ລ້ວນແຕ່ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃໝ່ທີ່ສວຍງາມກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ. ຍາມກັບເມືອຊຽງໃໝ່, ເຂົາເຈົ້າລ້ວນແຕ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະແນະນຳຈຸດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ເພື່ອໃຫ້ຊາວໄທ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈລະອຽດກວ່າກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງ Ubolnapa Kengkrak ij ແລະ ທ່ານ Somchat Maihuan ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

 ໃນແຜນການຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື, ສະມາຄົມນັກຂ່າວນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ສະມາຄົມນັກຂ່າວ ແຂວງ ຊຽງໃໝ່ ຈະສຸມໃສ່ການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສ້າງຄວາມຕ້ອງການໃນການຮ່ວມມືໃໝ່ຕາມທ່າອ່ຽງຂອງສອງປະເທດ ກໍ່ຄືຂອງສະມາຄົມນັກຂ່າວ ຫວຽດນາມ - ໄທ ໃນທ່າອ່ຽງເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ບຸນ​ລົງ​ທົ່ງ​ນາ​ດ້ອຍ​ເຊີນ 2024

ງານ​ບຸນ​ລົງ​ທົ່ງ​ນາ​ດ້ອຍ​ເຊີນ 2024

ນີ້ແມ່ນງານບຸນປະເພນີໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນປະຈຳປີ ເພື່ອແນໃສ່ປຸກລຸກອາລົມຈິດຄວາມຮັກແພງ ສະໜິດຕິດພັນ, ນ້ຳໃຈຮັກມັກການອອກແຮງງານຂອງ ປຊຊ ກັບເຂດດິນແດນຂອງບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ສຶກສາມູນເຊື້ອວັດທະນະທຳຂອງຊາດໃຫ້ແກ່ລຸ້ນໜຸ່ມ.
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