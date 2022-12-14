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ຂ່າວສານ

ສະ​ມາ​ຄົມ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລາວ: ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັນ, ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ, ຍົກ​ສູງ​ຈິດ​ໃຈ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີອັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ສະມາຄົມ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ຄັ້ງທີ III, ອາຍຸການ 2022 -2026.
  ທ່ານ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່  

ກອງປະຊູມໄດ້ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມຊຸດທີ III ລວມມີ ສະມາຊິກ 23 ທ່ານ, ໃນນັ້ນ, ທ່ານຟ້າມວັນຮຸ່ງ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນປະທານສະມາຄົມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຢັ້ງຢືນວ່າ ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ມີບົດບາດນັບມື້ນັບສຳຄັນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາປະເທດລາວ ວັດທະນາຖາວອນ, ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ໂດຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2009, ສະມາຄົມ ຫວຽດນາມ ຢູ່ລາວ ມີ 12 ສາຂາສະມາຄົມຊາວຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນໃນທົ່ວປະເທດລາວ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ສະມາຄົມຍາມໃດກໍ່ສົມທົບກັບສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳລາວເປັນຢ່າງດີເພື່ອຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ກິລາ, ສິລະປະ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງເຂົ້າໃນການເຮັດໃຫ້ປະຊາຄົມມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນ, ຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສີສັນວັດທະນະທຳ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ຍາມໃດກໍ່ອ່າວຍໜ້າເມືອຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນ.

 

ກອງປະຊູມໄດ້ເລືອກຕັ້ງຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມຊຸດທີ III ລວມມີ ສະມາຊິກ 23 ທ່ານ, ໃນນັ້ນ, ທ່ານຟ້າມວັນຮຸ່ງ ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກເປັນປະທານສະມາຄົມ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປ

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 18

ໄຂກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 18

ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 13-16 ທັນວາ, ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາເນື້ອໃນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ.
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