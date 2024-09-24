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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ​້​ຕົກ​ລົງຫຼີກ​ລ້ຽງ​ການ​ປ​ິດ​ປະ​ຕູ​ລັດ​ຖະ​ບານ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ໄດ້ປະກາດບໍ່ລວມມີບັນດາມາດຕາເລືອກຕັ້ງ ແລະ ພຽງແຕ່ຕໍ່ກຳນົດການອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຮອດວັນທີ 20 ທັນວາ.
ກອງປະຊຸມຂອງສະພາຕ່ຳອາເມລິກາ ຢູ່ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ (ພາບ: AFP/TTXVN)
ວັນທີ 22 ກັນຍາ, ບັນດາການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຕໍ່ກຳນົດເວລາການອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຈົນຮອດກາງເດືອນທັນວາ, ສະກັດກັ້ນຄວາມສ່ຽງປິດປະຕູລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ, ພຽງແຕ່ 1 – 2 ອາທິດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ໄດ້ປະກາດບໍ່ລວມມີບັນດາມາດຕາເລືອກຕັ້ງ ແລະ ພຽງແຕ່ຕໍ່ກຳນົດການອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຮອດວັນທີ 20 ທັນວາ. ຮ່າງກົດໝາຍເຊິ່ງສະພາຕ່ຳຄາດຄະເນຈະປ່ອນບັດໃນອາທິດນີ້ ກໍ່ຈະເພີ່ມເຕີມ 231 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ອົງການກົດລັບ ອາເມລິກາ, ດ້ວຍລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງພາຍຫຼັງ ເຫດລອບສັງຫານ ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump, ຜູ້ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຂອງພັກສາທາລະນະ 2 ຄັ້ງ. ຮ່າງກົດໝາຍກໍ່ຈະສະໜອງເງິນເປັນຈຳນວນ 47 ລ້ານ USD ເພື່ອອຸປະຖຳເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນພິທີຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃນຕົ້ນປີ 2025.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Vatican

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Vatican

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອະນາຄົດ ແລະ ວາລະປະຊຸມປຶກສາຫາລືລວມຂັ້ນສູງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 79 ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສຳນັກວາຕີກັງ, ພະຄາດິນັນ Pietro Parolin.
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