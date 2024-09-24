ຂ່າວສານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຫຼີກລ້ຽງການປິດປະຕູລັດຖະບານ 24/09/2024 ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ໄດ້ປະກາດບໍ່ລວມມີບັນດາມາດຕາເລືອກຕັ້ງ ແລະ ພຽງແຕ່ຕໍ່ກຳນົດການອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຮອດວັນທີ 20 ທັນວາ. ກອງປະຊຸມຂອງສະພາຕ່ຳອາເມລິກາ ຢູ່ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ (ພາບ: AFP/TTXVN)ວັນທີ 22 ກັນຍາ, ບັນດາການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງຕໍ່ກຳນົດເວລາການອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຈົນຮອດກາງເດືອນທັນວາ, ສະກັດກັ້ນຄວາມສ່ຽງປິດປະຕູລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ, ພຽງແຕ່ 1 – 2 ອາທິດກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝ່ໄດ້ປະກາດບໍ່ລວມມີບັນດາມາດຕາເລືອກຕັ້ງ ແລະ ພຽງແຕ່ຕໍ່ກຳນົດການອຸປະຖຳໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສະຫະລັດ ຮອດວັນທີ 20 ທັນວາ. ຮ່າງກົດໝາຍເຊິ່ງສະພາຕ່ຳຄາດຄະເນຈະປ່ອນບັດໃນອາທິດນີ້ ກໍ່ຈະເພີ່ມເຕີມ 231 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ອົງການກົດລັບ ອາເມລິກາ, ດ້ວຍລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງພາຍຫຼັງ ເຫດລອບສັງຫານ ທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump, ຜູ້ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຂອງພັກສາທາລະນະ 2 ຄັ້ງ. ຮ່າງກົດໝາຍກໍ່ຈະສະໜອງເງິນເປັນຈຳນວນ 47 ລ້ານ USD ເພື່ອອຸປະຖຳເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ການປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໃນພິທີຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃນຕົ້ນປີ 2025. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)