ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດໃນການສ້າງກົດໝາຍ
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ແມ່ນກອງປະຊຸມ “ລະດັບສະຖິຕິ” ເພາະວ່າ ມີຈຳນວນບັນດາຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການມາຮອດປັດຈຸບັນ. ທ່ານກ່າວວ່າ:
“ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດທາງດ້ານແຫຼ່ງກຳລັງຕັ້ງໜ້າ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ ຢ່າງທັນການ, ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 10 ພຽງແຕ່ປຶກສາຫາລືການປະຕິບັດງານ, ບໍ່ປຶກສາຫາລືແບບທໍ້ຖອຍ. ໃນສະພາບການຂອງປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ, ດ້ວຍຈິດໃຈໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງປະເທດຊາດ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດຫຼາຍກວ່າ, ຕັ້ງໜ້າກວ່າ, ຕ້ອງເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວ ເພື່ອບຸກທະລຸກວ່າ, ຂ້ຽວຂາດກວ່າ, ມີຈຸດສຸມກວ່າ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວຂຶ້ນ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.”