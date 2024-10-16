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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ລັດ​ຖະ​ບານ​ຮ່ວມ​ແຮງ​ຮ່ວ​​ມໃຈ, ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ, ຂໍ້​ຕິດ​ຂັດ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທີ່ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັກ ລັດຖະບານ ກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ບັນຍາກາດຂອງກອງປະຊຸມ

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ແມ່ນກອງປະຊຸມ “ລະດັບສະຖິຕິ” ເພາະວ່າ ມີຈຳນວນບັນດາຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການມາຮອດປັດຈຸບັນ. ທ່ານກ່າວວ່າ:

        “ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ, ໃຫ້ບຸລິມະສິດທາງດ້ານແຫຼ່ງກຳລັງຕັ້ງໜ້າ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ບັນດາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຂັດ ຢ່າງທັນການ, ລະດົມທຸກແຫຼ່ງກຳລັງແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 10 ພຽງແຕ່ປຶກສາຫາລືການປະຕິບັດງານ, ບໍ່ປຶກສາຫາລືແບບທໍ້ຖອຍ. ໃນສະພາບການຂອງປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ, ດ້ວຍຈິດໃຈໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງປະເທດຊາດ, ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດຫຼາຍກວ່າ, ຕັ້ງໜ້າກວ່າ, ຕ້ອງເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວ ເພື່ອບຸກທະລຸກວ່າ, ຂ້ຽວຂາດກວ່າ, ມີຈຸດສຸມກວ່າ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາພ້ອມກັນກ້າວຂຶ້ນ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຄັ້ງ​ທີ 2 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 22 – 23 ຕຸ​ລາ

ງານພົບ​ປະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ມິດ​ຕະ​ພາບດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ ຄັ້ງ​ທີ 2 ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 22 – 23 ຕຸ​ລາ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ ແນະນຳກ່ຽວກັບງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບດ້ານປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 2.
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