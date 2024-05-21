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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃຫ້ພົ້ນ​ຕໍ​າ​ແໜ່ງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວ​ງ​ຕຳຫຼວດ ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ລັບ ພົນ​ເອກ ໂຕ​ເລິມ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ການດັດປັບເນື້ອໃນລາຍການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ດ້ວຍຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນ 468 ບັດ ໃນຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທັງໝົດ 469 ທ່ານ.
  ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ພິຈາລະນາການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນພົ້ນຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ສຳລັບທ່ານ ໂຕເລິມ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ ໄດ້ສະເໜີໃບສະເໜີດັດປັບລາຍການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນການພົ້ນຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ສຳລັບທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກສູນກາງ ເພື່ອໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານປະເທດ ອາຍຸການ 2021 - 2026.

ໃບສະເໜີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນແຈ້ງໂດຍອີງໃສ່ຄຳເຫັນຂອງຂັ້ນທີ່ມີສິດອຳນາດ, ອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ, ພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນການດັດປັບເນື້ອໃນລາຍການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ, ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນພົ້ນຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ການດັດປັບເນື້ອໃນລາຍການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ດ້ວຍຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນ 468 ບັດ ໃນຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທັງໝົດ 469 ທ່ານ (ເຊິ່ງກວມເອົາ 96,1% ຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທັງໝົດ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຢືດ​ໝັ້ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ຈີນ​ດຽວ

ຫວຽດ​ນາມ ຢືດ​ໝັ້ນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ “ຈີນ​ດຽວ”

ບົນພື້ນຖານຢືດໝັ້ນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ “ຈີນ ດຽວ” ຮັບຮູ້ ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ອາດຕັດແຍກອອກຈາກຈີນ, ຫວຽດນາມ ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ພົວພັນແບບປອດລັດຖະບານກັບ ໄຕ້ຫວັນ ໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ…, ບໍ່ຂະຫຍາຍການພົວພັນຂັ້ນລັດກັບ ໄຕ້ຫວັນ ບໍ່ວ່າການພົວພັນໃດ.
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