ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ພົ້ນຕໍາແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ສຳລັບ ພົນເອກ ໂຕເລິມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ ໄດ້ສະເໜີໃບສະເໜີດັດປັບລາຍການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນການພົ້ນຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ສຳລັບທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການສະເໜີຈາກສູນກາງ ເພື່ອໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານປະເທດ ອາຍຸການ 2021 - 2026.
ໃບສະເໜີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນແຈ້ງໂດຍອີງໃສ່ຄຳເຫັນຂອງຂັ້ນທີ່ມີສິດອຳນາດ, ອີງໃສ່ຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍ, ພິຈາລະນາຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາແຜນການດັດປັບເນື້ອໃນລາຍການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ, ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນພົ້ນຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ການດັດປັບເນື້ອໃນລາຍການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ດ້ວຍຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນ 468 ບັດ ໃນຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທັງໝົດ 469 ທ່ານ (ເຊິ່ງກວມເອົາ 96,1% ຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທັງໝົດ).