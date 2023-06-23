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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາ​ບັດ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ, ປ່ອນ​ບັດ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະສັບ (ສະບັບປັບປຸງ).
ພາບປະກອບ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ, ປ່ອນບັດໄວ້ວາງໃຈສຳລັບຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາ ປຊຊ ເລືອກຕັ້ງ ຫຼື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ. ວາລະປະຊຸມດຳເນີນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເມື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV. ມະຕິສະແດງລັກສະນະສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໝາກຜົນ ເອົາບັດໄວ້ວາງໃຈ ຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງພັກ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະສັບ (ສະບັບປັບປຸງ). ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມູນ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ

ເວທີປາໄສ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ

ຫວຽດນາມ ສົ່ງເສີມໃຫ້ວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ຄື: ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ
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