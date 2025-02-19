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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ (ສະ​ບັບ​ປັບ​ປຸງ)

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ກຸມພາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ (ຮ່າໂນ້ຍ), ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ 463/485 ເຂົ້າຮ່ວມການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ, ກວມເອົາອັດຕາ 96,86%. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 01 ມີນາ 2025.
ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ດ້ວຍອັດຕາເຫັນດີສູງ (ພາບ: quochoi.vn)

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນບັນດາວາລະປະຊຸມຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປຶກສາຫາລືຢູ່ທີ່ໜ່ວຍງານ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມວິສາມັນຄັ້ງທີ 9, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ໂດຍລັດຖະບານຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ຟ້າມວັນຮວ່າ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງ ດົ່ງທາບ, ຢັ້ງຢືນວ່າ:

        “ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງລັດຖະບານໃຫ້ເໝາະສົມກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ (ສະບັບປັບປຸງ) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ), ເຊິ່ງໄດ້ໝູນໃຊ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານຕະຫຼອດຮອດອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ກະທັດລັດ. ຕາມຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ການປັບປຸງກົດໝາຍໃນຈຸດເວລານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄລຍະແຕ່ວັນທີ 01 ມີນາ ເປັນຕົ້ນໄປ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການປະຕິບັດກົດໝາຍສາມາດເຄື່ອນໄຫວຢ່າງສະດວກດີ ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ ແລະ ກຳລັງປັບປຸງກົງຈັກລັດແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ກະທັດລັດ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ສັດ​ປ່າ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຊັ​ບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​​ຊີ​ວະນາໆ​ພັນ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ອະ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ສັດ​ປ່າ ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຊັ​ບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​​ຊີ​ວະນາໆ​ພັນ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ການເຄື່ອນໄຫວປົກປ້ອງ, ອະນຸລັກຮັກສາສັດປ່າຫາຍາກ ຕ້ອງຕິດພັນກັບການຂຸດຄົ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ມູນຄ່າເສດຖະກິດຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຊີວະນາໆພັນແບບຍືນຍົງ, ສ້າງວິທີຫາເງິນລ້ຽງຊີບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນປະຈຳຖິ່ນ.
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