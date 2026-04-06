Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມກະ​ກຽມ

ວັນ​ທີ 6 ເມ​ສາ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ເລິກ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XVI ຈະ​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ສົມ​ກຽດ​ຢູ່​ຫໍ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ. ກ່ອນ
ພາບ​ປະ​ກອບ: TTXVN
ພາບ​ປະ​ກອບ: TTXVN

ວັນ​ທີ 5 ເມ​ສາ, ຢູ່​ຫໍ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກະ​ກຽມ. ບັນ​ດາ​ຄະ​ນະ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາ​ດ​ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ເລືອກ​ເອົາ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ; ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄດ້​ປະ​ຊຸມ​ຢູ່​ຫໍ​ປະ​ຊຸມ, ຮັບ​ຟັງ​ທ່ານ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ້ນ​ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XV ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ, ທ່ານ ເລກວາງ​ແມັ້ງ ເລ​ຂາ​ນຸ​ການ​ໃຫຍ່ ສະ​ພາ​ແຫ່​ງ​ຊາດ - ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດສະ​ເໜີ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຮັບ​ເອົາ​ຄຳ​ເຫັນ, ອະ​ພິ​ບາຍ, ປັບ​ປຸງ​ຮ່າງ​ໂຄງ​ການດຳ​ເນີນ​ງານ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ລຶກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ດຳ​ເນີນ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ແລະ ລົງ​ປະ​ຊາ​ມະ​ຕິ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ໂຄ​ງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ. ວັນ​ທີ 6 ເມ​ສາ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ເລິກ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ XVI ຈະ​ໄຂ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ສົມ​ກຽດ​ຢູ່​ຫໍ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ. ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ, ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ, ແນວ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ, ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈະ​ໄປ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາ ແລະ ເຂົ້າ​ສຸ​ສານ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ປະ​ທານ ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ.    

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິ​ທີໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ມິດ​ຕິງ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ວັນ​ເພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ 7 ເມ​ສາ

ພິ​ທີໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ມິດ​ຕິງ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ວັນ​ເພື່ອ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ 7 ເມ​ສາ

ເຫ​ດ​ການ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ສຶກ​ສາ ແລະ ຂົນ​ຂວາຍ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູນ​ກາງ​ປະ​ສານ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ຈັດ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຫົວ​ຂໍ້ “ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕ້ານ​ພະ​ຍາດ - ເພື່ອ​ຫວຽດ​ນາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top