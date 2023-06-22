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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຈະ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ເອົາ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ບຸກ​ຄ​ະ​ລາ​ກອນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ມິ​ຖຸ​ນາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV, ບັນດາສະມາຊິກໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາການປັບປຸງແຜນການກອງປະຊຸມ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV (ພາບ: quochoi.vn)

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແຕ່ງຕັ້ງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດໃນແຜນການກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5, ພ້ອມທັງປັບປຸງແຜນການກອງປະຊຸມ. ເນື້ອໃນພິຈາລະນາ ປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ມື້ເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ.

ໃນຕອນບ່າຍວັນນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ຫົວຂໍ້ “ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະສັບ ແລະ ການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມນັບແຕ່ປີ 2015 ຫາປີ 2023”, ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມບາງຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍທຶນໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົ​ວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ແບບ​ພິ​ເສດ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ພັກ, ສອງ​ລັດ, ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ ກອງ​ທັບ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ກູ​ບາ ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ

ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ພົ​ວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ແບບ​ພິ​ເສດ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ພັກ, ສອງ​ລັດ, ປະ​ຊາ​ຊົນ ແລະ ກອງ​ທັບ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ກູ​ບາ ເລິກ​ເຊິ່ງ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນໂທ Alvaro Lopez Miera ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກຳລັງປະກອບອາວຸດປະຕິວັດ ກູບາ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ມາຢ້ຽມາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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