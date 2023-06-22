ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດຈະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນເອົາການແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນໃຫ້ສັດຕະຍາບັນແຕ່ງຕັ້ງປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດໃນແຜນການກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 5, ພ້ອມທັງປັບປຸງແຜນການກອງປະຊຸມ. ເນື້ອໃນພິຈາລະນາ ປະຕິບັດວຽກງານແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄະລາກອນຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ, ມື້ເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ.
ໃນຕອນບ່າຍວັນນີ້, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ຫົວຂໍ້ “ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະສັບ ແລະ ການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມນັບແຕ່ປີ 2015 ຫາປີ 2023”, ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມບາງຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ລົງປະຊາມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການແຈກຢາຍທຶນໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ).