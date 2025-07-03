ຂ່າວສານ
ສະພາສູງ ອາເມລິກາ ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍພົວພັນພາຍໃນປະເທດແບບຮອບດ້ານຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump
ວາລະການປ່ອນບັດຂອງສະພາສູງ ອາເມລິກາ ໄດ້ແກ່ຍາວກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ໃນນັ້ນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ໄດ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບນັບສິບຂໍ້ສະເໜີ ປ່ຽນແປງສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ.
ຜົນການປ່ອນບັດໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ ແມ່ນໄຊຊະນະທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງກົດໝາຍຂອງພັກສາທາລະນະ ໃນຂະນະທີ່ຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວຈະກາຍເປັນຈຸດສຸມໃນອາຍຸການທີ 2 ຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ກຳນົດທິດຄືນບົດບາດຂອງອຳນາດການປົກຄອງສະຫະລັດ.
ຮ່າງກົດໝາຍລວມທັງການຕໍ່ກຳນົດເວລາບັນດາບ້ວງຫຼຸດຜ່ອນພາສີອາກອນ ນັບແຕ່ອາຍຸການທຳອິດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ເມື່ອປີ 2017; ເພີ່ມງົບປະມານໃຫ້ແກ່ກອງທັບ; ປະຕິບັດບັນດາແຜນການປະຕິບັດກົດໝາຍເຂົ້າຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ ເນລະເທດຊາວຕ່າງປະເທດຈຳນວນຫຼາຍຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump…