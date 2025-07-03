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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ສູງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍພົວ​ພັນ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ແບບ​ຮອບ​ດ້ານ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Donald Trump

ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ, ສະພາສູງ ອາເມລິກາ ໂດຍພັກສາທາລະນະຄວບຄຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍພົວພັນພາຍໃນປະເທດຢ່າງຮອບດ້ານຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ດ້ວຍອັດຕາບັດສະໜັບສະໜູນ 51 ບັດ ແລະ ບັດຄ້ານ 50 ບັດ.
ສຳນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ (ພາບ: THX/TTXVN)

ວາລະການປ່ອນບັດຂອງສະພາສູງ ອາເມລິກາ ໄດ້ແກ່ຍາວກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ໃນນັ້ນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ໄດ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບນັບສິບຂໍ້ສະເໜີ ປ່ຽນແປງສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ.

ຜົນການປ່ອນບັດໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ ແມ່ນໄຊຊະນະທີ່ສຳຄັນໃນການສ້າງກົດໝາຍຂອງພັກສາທາລະນະ ໃນຂະນະທີ່ຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວຈະກາຍເປັນຈຸດສຸມໃນອາຍຸການທີ 2 ຂອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ກຳນົດທິດຄືນບົດບາດຂອງອຳນາດການປົກຄອງສະຫະລັດ.

ຮ່າງກົດໝາຍລວມທັງການຕໍ່ກຳນົດເວລາບັນດາບ້ວງຫຼຸດຜ່ອນພາສີອາກອນ ນັບແຕ່ອາຍຸການທຳອິດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ເມື່ອປີ 2017; ເພີ່ມງົບປະມານໃຫ້ແກ່ກອງທັບ; ປະຕິບັດບັນດາແຜນການປະຕິບັດກົດໝາຍເຂົ້າຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ ເນລະເທດຊາວຕ່າງປະເທດຈຳນວນຫຼາຍຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສີລະປະຊົມເຊີຍຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ

ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສີລະປະຊົມເຊີຍຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ

ລາຍການສະແດງສິລະປະໄດ້ຢັ້ງຢືນບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງ, ຂອບຂະໜາດໃໝ່ຂອງ ກວາງນິງ ໃນວິວັດທະນາການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ຍືນຍົງ, ຮອບດ້ານ.
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