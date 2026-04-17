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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ສູງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຕິ​ເສດ​ມະ​ຕິ​ຈຳ​ກັດ​ບັ້ນ​ຮົບ​ການ​ທະ​ຫານ​ຢູ່ ອີ​ຣານ

ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ອື່ນ, ໃນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ເມື່ອ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 15 ເມ​ສາ, ສະ​ພາ​ສູງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ບໍ່​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິດ​ສັງ​ຄາມ ແນ​ໃສ່​ບັງ​ຄັບ​ທ່ານ Donald Trump ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢຸດ​ຕິ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ຕ​້ານ​ຄືນ ອີ​ຣານ ຖ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ.
  ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump (ພາບ​: REUTERS)  

ນັບ​ແຕ່​ເມື່ອ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ກັບ ອີຣານ ເລີ່ມ​ເກີດ​ຂຶ້ນນັ້ນ, ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທີ 4 ທີ່ສະ​ພາ​ສູງ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບັນ​ດາ​ມະ​ຕິ​ທີ່​ມີ​ເນື້ອ​ໃນ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ແບບ​ນີ້​ແລ້ວ.

ໝາກ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ຂາວ​ມີ 52 ບັດ ແລະ ບັດ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ມີ 47 ບັດ, ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກຕາມ​ແນວ​ທາງ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​. ​​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຂອງ​ພັກສາ​ທາ​ລະ​ນະສ່ວນຫຼາຍ​ໄດ້​ຄັດ​ຄ້ານ​ມະ​ຕິ​ສະ​ບັບ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສ່ວນຫຼາຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ໄດ້​ປ່ອນ​ບັດ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ. ມີ​ບາງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ໄດ້​ປ່ອນ​ບັດ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ດ້ວຍຫຼັກ​ໝັ້ນ​ທາງ​ພັກ​ຝ່າຍ.

ຕາມ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ສິດປະ​ກາດ​ສົງ​ຄາມ​ໄດ້​ແກ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິດ​ສົງ​ຄາມ ພັດ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ອົງ​ການ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຢຸດ​ຕິ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ການ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ໃນ​ຮອບ​ເວ​ລາ 60 – 90 ວັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ວາງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ຝ່າຍ​ຊື້​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ ອີ​ຣານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ວາງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ຝ່າຍ​ຊື້​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ ອີ​ຣານ

ວັນ​ທີ 15 ເມ​ສາ, ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ກ່າວ​ເຕືອນ​ຈະ​ຈັດ​ວາງ​ຄຳ​ສັ່ງ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສືບ​ຕໍ່​ຊື້​ນ້ຳ​ມັນ​ຈາກ ອີ​ຣານ, ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປິດ​ລ້ອມ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ເລັ່ງ​ໃສ່ ເຕ​ເຮ​ຣານ.
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