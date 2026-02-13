Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ຕິ​ເສດ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ​ສິນ​ຄ້າ ກາ​ນາ​ດາ

ຮ່າງກົດໝາຍໂດຍບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາພັກປະຊາທິປະໄຕສະເໜີໂດຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາດ້ວຍອັດຕາບັດເຫັນດີ 219 ບັດ ແລະ ບັດຄ້ານ 211ບັດ, ໃນນັ້ນມີສະມາຊິກລັດຖະສະພາພັກສາທາລະນະ 6 ທ່ານປ່ອນບັດສະໜັບສະໜູນ.
ທ່າກຳປັ່ນ Vancouver, Canada (ພາບ: REUTERS/Jennifer Gauthier)
ວັນທີ 11 ກຸມພາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາໄດ້ປ່ອນບັດປະຕິເສດການຈັດວາງພາສີຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ສຳລັບສິນຄ້າການາດາ, ສ້າງຂີດໝາຍເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນໜ້ອຍຂອງການກະທຳເປີດເຜີຍການຄັດຄ້ານນະໂຍບາຍເສດຖະກິດຫຼັກແຫຼ່ງຂອງທ່ານ Trump ຈາກບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາພັກສາທາລະນະ. ຮ່າງກົດໝາຍໂດຍບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາພັກປະຊາທິປະໄຕສະເໜີໂດຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາດ້ວຍອັດຕາບັດເຫັນດີ 219 ບັດ ແລະ ບັດຄ້ານ 211ບັດ, ໃນນັ້ນມີສະມາຊິກລັດຖະສະພາພັກສາທາລະນະ 6 ທ່ານປ່ອນບັດສະໜັບສະໜູນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການກະທຳນີ້ ສ່ວນຫຼາຍມີລັກສະນະເປັນສັນຍາລັກ, ຍ້ອນທຸກມາດຕະການແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ລົບລ້າງພາສີອາກອນ ທີ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາຈາກສະພາສູງ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ເຊັນປະກາດໃຊ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ, ໂດຍຂຽນໃນສື່ສັງຄົມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 2 ຝ່າຍ "ມີການພົບປະເປັນຢ່າງດີ".
