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ຂ່າວສານ

ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ສ​ປ​ຊ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິຫຼັກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ​ຢູ່​ເຂດ ກາ​ຊາ

ມະຕິຮຽກຮ້ອງບັນດາຝ່າຍ ຈົ່ງເຄົາລົບບັນດາພັນທະກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມະນຸດສະທຳສາກົນ;
(ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 22 ທັນວາ, ຢູ່ ນິວຢອກ ປະເທດ ອາເມລິກາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິຫຼັກກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ມະຕິດັ່ງກ່າວໂດຍ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE) ເປັນປະເທດອຸປະຖຳ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາດ້ວຍ 13 ບັດເຫັນດີ ແລະ 2 ບັດຂາວຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ລັດເຊຍ.

ມະຕິຮຽກຮ້ອງບັນດາຝ່າຍ ຈົ່ງເຄົາລົບບັນດາພັນທະກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມະນຸດສະທຳສາກົນ;ເພີ່ມທະວີສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳດ່ວນ, ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ຖືກກີດຂວາງໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ສາມັນຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ; ປ່ອຍຕົວບັນດາຕົວປະກັນໂດຍທັນທີ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ; ສ້າງກົນໄກຂອງ ສປຊ ໂດຍໄວ ເພື່ອຍູ້ໄວບັນດາຖ້ຽວລົດຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳໄປຍັງເຂດ ກາຊາ ຜ່ານບັນດາປະເທດບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະທະກັນ; ພ້ອມທັງຮັບປະກັນວ່າ ສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳຈະໄດ້ໄປເຖິງ ປຊຊ ຢູ່ເຂດນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ເຊຍ ກ່​າວເຕືອ​ນ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ກ່ຽວກັບ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​​ຮິບ​ເອົາ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ປະ​ເທດນີ້

ລັດ​ເຊຍ ກ່​າວເຕືອ​ນ​ຝ່າຍ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ກ່ຽວກັບ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​​ຮິບ​ເອົາ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ປະ​ເທດນີ້

ທ່ານ Dmitry Peskov ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງຮິບເອົາຊັບສິນຂອງ ລັດເຊຍ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງເປັນປະຈຳຢູ່ທັງ ເອີລົບ ແລະ ອາເມລິກາ.
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