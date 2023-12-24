ຂ່າວສານ
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ຮັບຮອງເອົາມະຕິຫຼັກກ່ຽວກັບວິກິດການຢູ່ເຂດ ກາຊາ
ວັນທີ 22 ທັນວາ, ຢູ່ ນິວຢອກ ປະເທດ ອາເມລິກາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິຫຼັກກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ມະຕິດັ່ງກ່າວໂດຍ ສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອມີເລດ (UAE) ເປັນປະເທດອຸປະຖຳ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາດ້ວຍ 13 ບັດເຫັນດີ ແລະ 2 ບັດຂາວຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ລັດເຊຍ.
ມະຕິຮຽກຮ້ອງບັນດາຝ່າຍ ຈົ່ງເຄົາລົບບັນດາພັນທະກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມະນຸດສະທຳສາກົນ;ເພີ່ມທະວີສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳດ່ວນ, ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ຖືກກີດຂວາງໂດຍກົງ ໃຫ້ແກ່ສາມັນຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ; ປ່ອຍຕົວບັນດາຕົວປະກັນໂດຍທັນທີ ແລະ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ; ສ້າງກົນໄກຂອງ ສປຊ ໂດຍໄວ ເພື່ອຍູ້ໄວບັນດາຖ້ຽວລົດຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳໄປຍັງເຂດ ກາຊາ ຜ່ານບັນດາປະເທດບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະທະກັນ; ພ້ອມທັງຮັບປະກັນວ່າ ສິນຄ້າຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳຈະໄດ້ໄປເຖິງ ປຊຊ ຢູ່ເຂດນີ້.