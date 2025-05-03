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ຂ່າວສານ

ສະ​ຖານ​ທູດ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ຕັ້ງ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນ​ປົດ​ປ່ອຍ​ພາກ​ໃຕ້, ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ຊາດເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ

ໃນບັນຍາກາດເຄັ່ງຂຶມ ແລະ ຕື້ນຕັນໃຈຂອງພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ເນັ້ນໜັກຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ ໄຊຊະນະວັນທີ 30 ເມສາ, ຂີດໝາຍສິ້ນສຸດສົງຄາມ, ເປີດສັງກາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຊາດ ຫວຽດນາມ: ສັນຕິພາບ, ເອກະພາບ ແລະ ພັດທະນາ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີ

ວັນທີ 30 ເມສາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ (30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025) ຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ. ໃນບັນຍາກາດເຄັ່ງຂຶມ ແລະ ຕື້ນຕັນໃຈຂອງພິທີ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ເນັ້ນໜັກຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ ໄຊຊະນະວັນທີ 30 ເມສາ, ຂີດໝາຍສິ້ນສຸດສົງຄາມ, ເປີດສັງກາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຊາດ ຫວຽດນາມ: ສັນຕິພາບ, ເອກະພາບ ແລະ ພັດທະນາ.  

       ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ກໍຢັ້ງຢືນ ການພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ, ຈາກການສູ້ຢັນກັນໄປສູ່ການເຈລະຈາ, ຈາກສັດຕູກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ. ນີ້ແມ່ນຜົນງານຂອງວິວັດການຮ່ຳບາດແຜສົງຄາມ, ມານະພະຍາຍາມ ແລະ ເຈດຈຳນົງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຈາກທັງສອງຝ່າຍ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນກວັກຢຸງ ຖືວ່າ ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອເອກະລາດຂອງຊາດ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນລຸ້ນປັດຈຸບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳສູນ​ກາງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ, ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳສູນ​ກາງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ, ກົດ​ໝາຍ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ກົມການເມືອງ ຫາກໍປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 288 – NQ/TW ວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ.
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