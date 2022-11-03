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ຂ່າວສານ

ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ-ເດນມາກ

ຜ່ານເຄິ່ງສະຕະວັດແຫ່ງການພັດທະນາ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ເດນມາກ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກການພົວພັນຮ່ວມມືພັດທະນາແບບມູນເຊື້ອ ເປັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືສະເໜີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີມີຜົນປະໂຫຍດ.

ຜ່ານເຄິ່ງສະຕະວັດແຫ່ງການພັດທະນາ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ເດນມາກ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກການພົວພັນຮ່ວມມືພັດທະນາແບບມູນເຊື້ອ ເປັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືສະເໜີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີມີຜົນປະໂຫຍດ.

    

ທ່ານນາງ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍຖິແອ່ງຊວັນ ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ພິທີ

(ພາບ: TTXVN)

ໂດຍສືບຕໍ່ວາລະການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງອົງມົງກຸດລາຊາກຸມມານ ເດນມາກ ເຟເດີຣິກ ແລະ ເຈົ້າຍິງ ແມຣີ ເອລິຊາເບັດ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 01 ພະຈິກ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍຖິແອ່ງຊວັນ, ອົງມຸງກຸດລາຊາກຸມານ ແລະ ເຈົ້າຍິງ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງທູດ ຫວຽດນາມ-ເດນມາກ (25 ພະຈິກ 1971-25 ພະຈິກ 2021). ພິທີໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ 1 ປີ ຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ 19.

        ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາງ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍຖິແອ່ງຊວັນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຜ່ານເຄິ່ງສະຕະວັດແຫ່ງການພັດທະນາ, ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ເດນມາກ ໄດ້ຫັນປ່ຽນຈາກການພົວພັນຮ່ວມມືພັດທະນາແບບມູນເຊື້ອ ເປັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືສະເໜີພາບ, ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານໃນປີ 2013.

        “ໂລກພວມປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາສີ່ງທ້າທາຍທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ຍ້ອນແນວນັ້ນປະຊາຄົມສາກົນຕ້ອງເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອຜ່ານຜ່າສີ່ງທ້າທາຍ, ຟື້ນຟູການພັດທະນາ. ຄວາມສາມາດ ແລະ ທ່າແຮງບົມຊ້ອນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເດນມາກຍັງໃຫຍ່ຫຼວງຢູ່ບັນດາພື້ນຖານຂອງບັນດາຂອບເຂດນິຕິກຳທີ່ມີມາແລ້ວ ແລະ ຈະ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໃນເວລາທີ່ຈະມາເຖິງ, ໝັ້ນໝາຍເປີດອານາຄົດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃຫ້ນັບມື້ນັບມີປະສິດທິຜົນ, ໝັ້ນຄົງໜັກແໜ້ນ.

        ສ່ວນ, ອົງມົງກຸດລາຊາກຸມມານ ເຟເດີຣິກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ຄະນະວິສາຫະກິດ ເດນມາກ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍແລກປ່ຽນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບມາດຕະການໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃນການຮ່ວມມືລົງທຶນ ລະຫວ່າງປະຊາຄົມວິສາຫະກິດສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນຊົນສາກົນໃຫ້ຂ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ສື່ມວນຊົນສາກົນໃຫ້ຂ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ

ຕາມສຳນັກຂ່າວສານຊິນຮວາແລ້ວ, ທີ່ການເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບປັບປຸງມູນເຊື້ອມິດຕະພາບ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດ, ຊຸກຍູ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຄວບຄຸມຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
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