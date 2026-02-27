Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວເຕືອນວິກິດການມະນຸດສະທຳນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງຢູ່ ໂຊມາລີ ຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງ

ມີປະມານ 1/3 ຈຳນວນປະຊາກອນຂອງ ໂຊມາລີ, ເທົ່າກັບ 6,5 ລ້ານຄົນ, ຈະຖືກຕົກໃນສະພາບວິກິດການອຶດຫິວ ຫຼື ຮ້າຍແຮງກວ່າໃນເດືອນ ມີນາ
  ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ ວິກິດການມະນຸດສະທຳຢູ່ ໂຊມາລີ ນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງ (ພາບ: REUTERS/Feisal Oma)  

ວັນທີ 25 ກຸມພາ, ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວເຕືອນວ່າ ວິກິດການມະນຸດສະທຳຢູ່ ໂຊມາລີ ນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງ, ດ້ວຍຈຳນວນເກືອບ 6,5 ລ້ານຄົນພວມປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບອຶດຫິວຢູ່ລະດັບສູງ ແລະ ເດັກນ້ອຍກວ່າ 1,8 ລ້ານຄົນມີຄວາມສ່ຽງຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

        ຄຳກ່າວເຕືອນໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງບົດລາຍງານການຈຳແນກໄລຍະຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານແບບບູລະນະການ (IPC) ໄດ້ປະກາດການຄາດຄະເນວ່າ ມີປະມານ 1/3 ຈຳນວນປະຊາກອນຂອງ ໂຊມາລີ, ເທົ່າກັບ 6,5 ລ້ານຄົນ, ຈະຖືກຕົກໃນສະພາບວິກິດການອຶດຫິວ ຫຼື ຮ້າຍແຮງກວ່າໃນເດືອນ ມີນາ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,7 ລ້າຄົນເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນ ມັງກອນ.

        ບົດລາຍງານກໍ່ຄາດຄະເນວ່າ ມີປະມານ 2 ລ້ານຄົນພວມຢູ່ໃນສະພາບອຶດຫິວຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ໃນຂະນະນັ້ນ ມີເດັກນ້ອຍກວ່າ 1,8 ລ້ານຄົນອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີມີຄວາມສ່ຽງຂາດສານອາຫານກະທັນຫັນໃນປີ 2026, ໃນນັ້ນມີເດັກນ້ອຍປະມານ 500.000 ຄົນອາດຈະຂາດສານອາຫານໜັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານ​ບຸນ​ລະ​ດູບ​ານ​ໃໝ່ ໂກນ​ເຊີນ - ກຽບ​ບາກ ໄດ້​ຮັບ​ການຍົກ​ລະ​ດັບ​ດ້ວຍຫຼາຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນພິ​ເສດ

ງານ​ບຸນ​ລະ​ດູບ​ານ​ໃໝ່ ໂກນ​ເຊີນ - ກຽບ​ບາກ ໄດ້​ຮັບ​ການຍົກ​ລະ​ດັບ​ດ້ວຍຫຼາຍ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນພິ​ເສດ

ສະຖານທີ່ຂອງງານບຸນໄດ້ເປີດກວ້າງໃນຂອບເຂດມໍລະດົກກົນເຊີນ ກຽບບາກທັງໝົດ, ຕິດພັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບການໂຄສະນາບັນດາຄຸນຄ່າພົ້ນເດັ່ນທົ່ວໂລກ ຂອງມໍລະດົກໂລກ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ 5 ສະຖານທີ່ຮ່ອງຮອຍຕ່າງໆໃນເຂດມໍລະດົກໃນບໍລິເວນນະຄອນ ຫ໋າຍຝ່ອງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top