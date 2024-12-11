ຂ່າວສານ
ສະຫະປະຊາຊາດ: ກາລະໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ ຊີຣີ ມຸ່ງໄປເຖິງວິວັດການມອບຮັບສິດອຳນາດຢ່າງຮອບດ້ານ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວຢູ່ ເຊີແນວ ປະເທດ ສະວິດ, ທ່ານ Volker Turk ຖືວ່າ ມີບັນດາສັນຍານເບື້ືອງຕົ້ນ ຄື ການສົມທົບຂອງບັນດາກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານ ຢູ່ ຊີຣີ ກໍ່ຄືການຫນູນຊ່ວຍຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃຫຍ່ຫລວງນີ້.
ໃນວັນດຽວກັນ, ກຳລັງລຸກຮື້້ຂຶ້ນຢູ່ ຊີຣີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຜູ້ນຳຫນ້າກຳລັງນີ້ Abu Mohammed al-Jolani ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mohammed al-Jalali ຜູ້ທີ່ອາດຈະພົ້້ນຕຳແຫນ່ງໃນເວລາໃກ້ໆນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ “ມອບຮັບສິດອຳນາດ”. ວັນທີ 9 ທັນວາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊີຣີ ກໍ່ໄດ້ຖະແຫລງສະຫນັບສະຫນູນຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະຫນາຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫມ່.
ໃນຂະນະນັ້ນ ວົງການເຈົ້າຫນ້າທີ່ ອິດສະຣາແອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ ຈະຍູ້ແຮງບັນດາການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດເລັ່ງໃສ່ບັນດາສາງອາວຸດທັນສະໄຫມຂອງ ຊີຣີ ແລະ ຮັກສາການມີຫນ້າ “ແບບຈຳກັດ” ຂອງທະຫານບົກ ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນທຸກການນາບຂູ່ທີ່ອາດຈະປະກົດຂຶ້ນ ພາຍຫລັງປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ Hassan Fadlallah ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂັັ້ນສູງ ຂອງ ແຮກໂບລາ, ຊື່ງແມ່ນກຳລັງມີການພົວພັນຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນກັບອຳນາດການປົກຄອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Bashar Al-Assad, ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຮກໂບລາ ຖືບັນດາເຫດການຢູ່ ຊີຣີ ແມ່ນ “ການຫັນປ່ຽນໃຫຍ່ ແລະ ອັນຕະລາຍ”.