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ຂ່າວສານ

ສະຫະປະຊາຊາດ: ກາລະໂອກາດ ເພື່ອໃຫ້ ຊີຣີ ມຸ່ງໄປເຖິງວິວັດການມອບຮັບສິດອຳນາດຢ່າງຮອບດ້ານ

ວັນທີ 9 ທັນວາ, ທ່ານ ຂ້າຫລວງໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ Volker Turk, ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ມີໂອກາດໃຫຍ່ເພື່ອໃຫ້ບັນດາກຳລັງດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສາສະຫນາຂອງຊີຣີ ດຳເນີນການໂອ້ລົມສົນທະນາເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງວິວັດການມອບຮັບສິດອຳນາດທີ່ມີລັກສະນະກວມລວມ ແລະ ຮອບດ້ານ ຢູ່ປະເທດນີ້.
ຢູ່ Damascus, ຊີຣີ (ພາບ: THX/TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວຢູ່ ເຊີແນວ ປະເທດ ສະວິດ, ທ່ານ Volker Turk ຖືວ່າ ມີບັນດາສັນຍານເບື້ືອງຕົ້ນ ຄື ການສົມທົບຂອງບັນດາກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານ ຢູ່ ຊີຣີ ກໍ່ຄືການຫນູນຊ່ວຍຂອງປະຊາຄົມສາກົນ  ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃຫຍ່ຫລວງນີ້.

ໃນວັນດຽວກັນ, ກຳລັງລຸກຮື້້ຂຶ້ນຢູ່ ຊີຣີ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຜູ້ນຳຫນ້າກຳລັງນີ້ Abu Mohammed al-Jolani ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mohammed al-Jalali ຜູ້ທີ່ອາດຈະພົ້້ນຕຳແຫນ່ງໃນເວລາໃກ້ໆນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ “ມອບຮັບສິດອຳນາດ”. ວັນທີ 9 ທັນວາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊີຣີ ກໍ່ໄດ້ຖະແຫລງສະຫນັບສະຫນູນຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະຫນາຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫມ່.

ໃນຂະນະນັ້ນ ວົງການເຈົ້າຫນ້າທີ່ ອິດສະຣາແອນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ ຈະຍູ້ແຮງບັນດາການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດເລັ່ງໃສ່ບັນດາສາງອາວຸດທັນສະໄຫມຂອງ ຊີຣີ ແລະ ຮັກສາການມີຫນ້າ “ແບບຈຳກັດ” ຂອງທະຫານບົກ ເພື່ອແນໃສ່ສະກັດກັ້ນທຸກການນາບຂູ່ທີ່ອາດຈະປະກົດຂຶ້ນ ພາຍຫລັງປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ Hassan Fadlallah ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂັັ້ນສູງ ຂອງ ແຮກໂບລາ, ຊື່ງແມ່ນກຳລັງມີການພົວພັນຢ່າງແຫນ້ນແຟ້ນກັບອຳນາດການປົກຄອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Bashar Al-Assad, ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຮກໂບລາ ຖືບັນດາເຫດການຢູ່ ຊີຣີ ແມ່ນ “ການຫັນປ່ຽນໃຫຍ່ ແລະ ອັນຕະລາຍ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 40 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

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ໂດຍດຳເນີນພາຍໃນ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 10 – 11 ທັນວາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການສັບຊ້ອນ, ສ້າງຕັ້ງຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງ ໄລຍະ 2023 – 2025 ຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ; ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2025...
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