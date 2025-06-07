ຂ່າວສານ
ສະຫະປະຊາຊາດເນັ້ນໜັກເຖິງພັນທະຊ່ວຍປະຕິບັດມາດຕະການ 2 ລັດ
ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປະຊາຄົມສາກົນຕ້ອງມີພັນທະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອເດີນຕາມມາດຕະການ 2 ລັດ ໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ - ປາແລັດສະຕິນ, ກໍຄືສ້າງບັນດາເງື່ອນໄຂເພື່ອຫັນສິ່ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ບໍ່ອາດຍອມຮັບມາດຕະການປ່ຽນແທນກັບເລື່ອງຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ຖືກເນລະເທດ ຫຼື ຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ຈະຕ້ອງດຳລົງຊີວີດໃນຜືນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາເຈົ້າແຕ່ບໍ່ມີສິດຫຍັງ.
ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂດຍ ຊະອຸດີ ອາຣີເບຍ ແລະ ຝລັ່ງ ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 17 – 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ເລື່ອງຮັບຮອງເອົາບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍປະຕິບັດມາດຕະການ 2 ລັດ. ປະຈຸບັນ, ມີ 147 ໃນຈຳນວນ 193 ປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບຮູ້ລັດ ປາແລັດສະຕິນ ຢ່າງເປັນທາງການ.