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ຂ່າວສານ

ສະຫະປະຊາຊາດເນັ້ນໜັກເຖິງພັນທະຊ່ວຍປະຕິບັດມາດຕະການ 2 ລັດ

ປະຈຸບັນ, ມີ 147 ໃນຈຳນວນ 193 ປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບຮູ້ລັດ ປາແລັດສະຕິນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
  ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres (ພາບ: clip Arabnews)  

ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ Antonio Guterres ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ປະຊາຄົມສາກົນຕ້ອງມີພັນທະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃນຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ເພື່ອເດີນຕາມມາດຕະການ 2 ລັດ ໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ - ປາແລັດສະຕິນ, ກໍຄືສ້າງບັນດາເງື່ອນໄຂເພື່ອຫັນສິ່ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ບໍ່ອາດຍອມຮັບມາດຕະການປ່ຽນແທນກັບເລື່ອງຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ຖືກເນລະເທດ ຫຼື ຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ຈະຕ້ອງດຳລົງຊີວີດໃນຜືນແຜ່ນດິນຂອງເຂົາເຈົ້າແຕ່ບໍ່ມີສິດຫຍັງ.

ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂດຍ ຊະອຸດີ ອາຣີເບຍ ແລະ ຝລັ່ງ ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມຈະຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 17 – 20 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ, ທີ່ ນິວຢອກ, ປະເທດ ອາເມລິກາ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ເລື່ອງຮັບຮອງເອົາບັນດາມາດຕະການລະອຽດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍປະຕິບັດມາດຕະການ 2 ລັດ. ປະຈຸບັນ, ມີ 147 ໃນຈຳນວນ 193 ປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບຮູ້ລັດ ປາແລັດສະຕິນ ຢ່າງເປັນທາງການ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ECB ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ

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ປັດຈຸບັນ ໄພເງິນເຟີ້ ໃນ Eurozone ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມພາຍຫຼັງການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ - 19, ບັນລຸ 1,9%ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2025.
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