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ຂ່າວສານ

ສະຫະປະຊາຊາດພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຫນູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່

ບຸລິມະສິດຂອງ ສປຊ ໄລຍະຈະມາເຖິງ ແມ່ນຫນູນຊ່ວຍລັດຖະບານ ຫວຽດນາມປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາສຳລັບ SDG ຢ່າງມີສິດທິຜົນທີ່ສຸດ.

ບຸລິມະສິດຂອງ ສປຊ ໄລຍະຈະມາເຖິງ ແມ່ນຫນູນຊ່ວຍລັດຖະບານ ຫວຽດນາມປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາສຳລັບ SDG ຢ່າງມີສິດທິຜົນທີ່ສຸດ.

    

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງ  Pauline Tamesis ຜູ້ປະສານງານ ປະຈຳ ຂອງ ສປຊ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.  (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ທ່ານ ຫງວຽນຈິຢູງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ພ້ອມກັບ ທ່ານນາງ  Pauline Tamesis ຜູ້ປະສານງານ ປະຈຳ ຂອງ ສປຊ ຢູ່ ຫວຽດນາມ  ໄດ້ລົງນາມເອກະສານແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄລຍະ 2022 – 2026 ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການປະຈຳ, ບໍ່ປະຈຳ ຂອງ ສປຊ ຢູ່ ຫວຽດນາມ. ເນື້ອໃນຫລັກຂອງແຜນຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວລວມມີ: ການພັດທະນາສັງຄົມກວມລວມ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຕ້ານໄພທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຍືນຍົງ…. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສປຊ ພ້ອມແລ້ວຈະຫນູນຊ່ວຍຕອບສະຫນອງບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຫວຽດນາມ.

ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ, ທ່ານນາງ Pauline Tamesis ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບຸລິມະສິດຂອງ ສປຊ ໄລຍະຈະມາເຖິງ ແມ່ນຫນູນຊ່ວຍລັດຖະບານ ຫວຽດນາມປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາສຳລັບ SDG ຢ່າງມີສິດທິຜົນທີ່ສຸດ, ການປົກປ້ອງມະນຸດ, ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງ ຍິງຊາຍ ແລະການມອບສິດໃຫ້ແມ່ຍິງ. ທ່ານນາງ Pauline Tamesis ຕີລາຄາສູງຄຳໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໃນການຊຸກຍູ້ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນ ນະໂຍບາຍໄດ້ປະກາດໃຊ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ບັນດານະໂຍບາຍປົກປ້ອງ ແລະຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຖືກປະໄວ້ຢູ່ທາງຫລັງ ຊື່ງສະແດງອອກດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ໃນບັນດາຂົງເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໜູນຊ່ວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ສ້າງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງຈຳນວນໜຶ່ງ

ໜູນຊ່ວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ສ້າງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງຈຳນວນໜຶ່ງ

ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2022, ກົມຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ) ສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຝ່າຍ ການາດາ ດຳເນີນໂຄງການຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານເພື່ອພັດທະນາ, ຈັດຕັ້ງພິທີລົງນາມ ແລະ ເລີ່ມປະຕິບັດແຜນການສົມທົບກັນໜູນຊ່ວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງຈຳນວນໜຶ່ງ.
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