Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ເປັນຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍສວມບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂດປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25/5, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ການນຳພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ມີການພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15 ທີ່ເປັນຊາວເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ.

   ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ

ພ້ອມກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ  

 ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ພັກ ແລະ ລັດ ຍາມໃດກໍ່ກຳນົດມະຫາສາມັກຄີບັນດາເຜົ່າແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງປະເທດຊາດ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ໄດ້ມີຫຼາຍແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢູ່ເຂດບັນດາເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍ, ຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການປັບປຸງເທື່ອລະກ້າວ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດີງເຫ້ວ ຫວັງວ່າບັນດາສະມາຊິດສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຊາວເຜົ່າ ສ່ວນໜ້ອຍຈະຮັກສາສາຍສຳພັນກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ເປັນປະຈຳ, ພິເສດ ແມ່ນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເຂດບັນດາເຜົ່າ ສ່ວນໜ້ອຍ, ເຂດພູດອຍ; ເປັນຂົວຕໍ່, ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ຈເດຈຳນົງ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ, ເພື່ອແນໃສ່ມີຂໍ້ສະເໜີແນະທີ່ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມໃນໃຈ ແລະ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາອັນຊອບທຳຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍກັບບັນດາອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ຈຳນວນ 2.459 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ

ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ຈຳນວນ 2.459 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ

ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ຫວຽດນາມ ມີຄົນເຈັບ ຕື່ມອີກ 2.459 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍດີ, ອັນໄດ້ຍົກຍອດ ຈໍານວນກໍລະນີໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີຂຶ້ນເຖິງ 9.414.862 ຄົນ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top