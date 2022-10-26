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ຂ່າວສານ

ສະມັດຊາໃຫຍ່ເວທີປາໄສການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 27 ຕຸລາ

EATOF17 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງນິງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 27 ຕຸລາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຟື້ນຟູຂອງການທ່ອງທ່ຽວພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກ ໃນສັງກາດເປັນປົກກະຕິໃໝ່”.
  (ພາບປະກອບ: dangcongsan.vn)  

 ວັນທີ 24 ຕຸລາ, ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານແຂວງ ກວ໋າງນິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຂວງ ກວາງນິງ ໄດ້ສຳເລັດທຸກວຽກງານຂອງການກະກຽມດຳເນີນສະມັດຊາໃຫຍ່ເວທີປາໄສທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກ (EATOF) ຄັ້ງທີ 17 ປີ 2022 ຕິດພັນກັບພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 20 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ EATOF. EATOF17 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງນິງ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 27 ຕຸລາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ການຟື້ນຟູຂອງການທ່ອງທ່ຽວພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກ ໃນສັງກາດເປັນປົກກະຕິໃໝ່”. ພິທີໄຂຈະໄດ້ຈັດແບບເຊິ່ງໜ້າ ສົມທົບກັບທາງໄກ, ການປະຊຸມຫົວເລື່ອງສະເພາະ EATOF. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ແທນຈະເຂົ້າຮ່ວມລາຍການໄປຢ້ຽມຢາມ, ສຳຫຼວດ, ໂຄສະນາ, ແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກວາງນິງ ຢູ່ບາງແຫ່ງທີ່ນະຄອນ ຮະລອງ, ນະຄອນ ເກິມຝ໋າ ແລະ ເມືອງ ເວິນດົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ABD ​ລະ​ດົມ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ 135 ລ້ານ USD ເພື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ການຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມດ້ວຍ​ພາ​ຫະ​ນະໄຟ​ຟ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ

ABD ​ລະ​ດົມ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ 135 ລ້ານ USD ເພື່ອ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ການຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມດ້ວຍ​ພາ​ຫະ​ນະໄຟ​ຟ້າ​ໃຫ້​ແກ່ ຫວຽດ​ນາມ

ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍມີ ກຳນົດເວລາແມ່ນ 7 ປີລວມມີ: ເງິນກູ້ຢືມ ຈາກ ADB 20 ລ້ານ USD, ບ້ວງບເງິນກູ້ຢືມຕ່າງໆທີ່ມີມູນຄ່າ 87 ລ້ານ USD ໂດຍ ADB ລະດົມເປັນປະທານຈັດສັນທຶນ ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບສິດ ແລະ ບ້ວງເງິນອຸປະຖຳບຸລິມະສິດມີມູນຄ່າ 28 ລ້ານ USD.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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