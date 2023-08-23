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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່

ນີ້ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ແນໃສ່ເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ນັບແຕ່ພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດກ່ອນນີ້ 3 ເດືອນ.
ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ (ພາບປະກອບ: Supanut Arunoprayote/thailandnews.co)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ສິງຫາ, ຢູ່ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ໄດ້ຮຽກໂຮມດຳເນີນກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ ແລະ ສະພາສູງ ເພື່ອເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່. ນີ້ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ໄທ ແນໃສ່ເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ນັບແຕ່ພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດກ່ອນນີ້ 3 ເດືອນ. ຢູ່ເຂດອ້ອມຫໍສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການຮັກສາຄວາມສະຫງົບປອດໄພຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍຕຳຫຼວດຕ້ານການຈະລາຈົນນັບຮ້ອຍຄົນ.     

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ສິງຫາ, ພັກເພື່ອໄທ ພ້ອມກັບ 10 ພັກອື່ນໆໄດ້ປະກາດສຳພັນທະມິດ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານໃໝ່ ດ້ວຍຈຳນວນ 314/500 ທີ່ນັ່ງຢູ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ ແລະ ຢັ້ງຢືນທ່ານ ເສດຖາ ທະວີສິນ ຂຶ້ນກັບພັກເພື່ອ ໄທ ແມ່ນຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງສຳພັນທະມິດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ວັນມູຮະມັດນໍ ມະທາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງ ຈະສະຫງວນເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ອນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດປ່ອນບັດໃນເວລາ 15 ໂມງ 00 ນາທີໃນວັນດຽວກັນ. ທ່ານ ເສດຖາ ໄດ້ສະເໜີ ແລະ ຍົກອອກມາປ່ອນບັດພຽງແຕ່ເທື່ອໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບບັດສະໜັບສະໜູນຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 375 ບັດຈາກສະພາສູງ ແລະ ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ, ທ່ານ ເສດຖາ ຈະຕ້ອງປະໂອກາດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຄົນອື່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ ລາວ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກການພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລຳຄ້າລວມ ເຊິ່ງທັງສອງປະເທດສືບຕໍ່ຕ້ອງຮັກສາ, ເສີມຂະຫຍາຍ.
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