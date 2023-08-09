ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ: ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ສົມທົບກັນ
ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 44 (AIPA – 44), ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ສິງຫາ, ຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.
ທີ່ການພົບປະ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ; ຍູ້ແຮງບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ສອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລົງທຶນ - ການຄ້າ; ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດສຳຄັນ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະເສດ.
ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໂດຍຖືວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ຄວນສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ປະຕິບັດບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືກັນເປັນປະຈຳຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ວຽກງານບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນບົດຮຽນ, ສົມທົບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ, ຕິດຕາມ ແລະ ຕັດສິນບັນດາບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ. ສອງຝ່າຍສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດສາມປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ (CLV) ຄັ້ງທີ 1 ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2023 ກໍ່ຄື ກອງປະຊຸມ AIPA 2024 ໂດຍ ລາວ ເປັນປະທານໃຫ້ບັນລຸໝາກຜົນຢ່າງຈົບງາມ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຊີນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກັນຍາ ຈະມາເຖິງຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.