ຂ່າວສານ
ສະພາແຫ່ງຊາດປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກອງທຶນຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ພະລັງງານແບບປະຢັດ
ໂດຍສືບຕໍ່ລາຍການເຮັດວຽກຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ພະລັງງານແບບປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ.
ເມື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜັງເມືອງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການສ້າງຮາກຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງໃຫ້ເປັນມາດຕະຖານ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງເພີ່ມເຕີມຂໍ້ກຳນົດເຊື່ອມຕໍ່ກ່ຽວກັບດັດປັບການວາງແຜນຜັງ, ຮັບປະກັນໄດ້ດັດປັບບັນດາການວາງແຜນຢູ່ທຸກຂັ້ນໃນທັນທີ ພາຍຫຼັງສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານເລີ່ມມີຜົນສັກສິດ.
ສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ພະລັງງານແບບປະຢັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ເລື່ອງປັບປຸງກົດໝາຍ ໃນສະພາບທີ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດລົງເປັນ 0 ໃນປີ 2050.
ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບອື່ນໆ.