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ຂ່າວສານ

ສະພາແຫ່ງຊາດຖອນເວລາ 3 ເດືອນຂອງອາຍຸການຊຸດທີ 15, ກຳນົດວັນເລືອກຕັ້ງແມ່ນ 15 ມີນາ 2026

ຕາມນັ້ນແລ້ວ ສະພາແຫ່ງຊາດຕົກລົງວັນເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15 ແລະ ຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2026 – 2031 ແມ່ນວັນທີ 15 ມີນາ 2026.
(ພາບປະກອບ: quochoi.vn)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ທີ່ກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 9, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງມະຕິຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບການຖອນເວລາອາຍຸການຂອງສະແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15 ແລະ ສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2021 – 2026; ວັນເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 16 ແລະ ຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2026 – 2031. ມະຕິໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຢ່າງສູງຂອງ 449/449 ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດມີໜ້າເຫັນດີ (ກວມເອົາ 93,93% ຈຳນວນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ).

ຕາມນັ້ນແລ້ວ ສະພາແຫ່ງຊາດຕົກລົງວັນເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15 ແລະ ຜູ້ແທນສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ອາຍຸການ 2026 – 2031 ແມ່ນວັນທີ 15 ມີນາ 2026.

ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິແທັງ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເລື່ອງຖອນເວລາແມ່ນຈຳເປັນ ເພື່ອຮັດແຄບເວລາຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 16 (ຕົ້ນປີ 2026) ກັບກອງປະຊຸມຄັ້ງທີໜຶ່ງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນອາຍຸການໃໝ່. ເປົ້າໝາຍແມ່ນຮັບປະກັນຄວາມຄົບຊຸດ, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ລຸລ່ວງໃນການຈັດແບ່ງໜ້າທີ່ກຳມະການຊຸດໃໝ່ເຂົ້າບັນດາອົງການຂອງພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການການເມືອງ - ສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມອບ​ລາງວັນ ​ປະ​ດິດ​ແຕ່ງ, ໂຄ​ສະ​ນາ​ຜົນ​ງານ, ວັນ​ນະ​ຄະ​ດີ, ສິ​ລະ​ປະ, ສື່ມວນ​ຊົນ

ມອບ​ລາງວັນ ​ປະ​ດິດ​ແຕ່ງ, ໂຄ​ສະ​ນາ​ຜົນ​ງານ, ວັນ​ນະ​ຄະ​ດີ, ສິ​ລະ​ປະ, ສື່ມວນ​ຊົນ

ຈາກບົດເຂົ້າຮ່ວມການເສັງກ່ວາ 1500 ບົດ, ສະພາກຳມະການໄດ້ເລືອກເອົາ ລາງວັນ A 12 ລາງວັນ, ລາງວັນ B 56 ລາງວັນ, ລາງວັນ C 102 ລາງວັນ, ພ້ອມທັງຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ 46 ໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນດີເດັ່ນໃນການເຄື່ອນໄຫວໂຄສະນາບັນດາຜົນງານ, ວັນນະຄະດີ, ສິລະປະ, ສື່ມວນຊົນ.
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