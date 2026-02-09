ຂ່າວສານ
ສະພາສັນຕິພາບ ກາຊາ ຈະຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດ
ຄາດວ່າ, ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຈະເປັນປະທານໄຂກອງປະຊຸມສະພາສັນຕິພາບໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ກອງປະຊຸມຂອງສະພາສັນຕິພາບ ຈະຈັດຂຶ້ນກົງກັບຈຸດເວລາທີ່ ທ່ານ Benjamin Netanyahu, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ ໄປຢ້ຽມຢາມ ທຳນຽບຂາວ, ການຢ້ຽມຢາມໄດ້ຂຶ້ນແຜນກ່ອນແລ້ວໂດຍແມ່ນໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ. ຄາດວ່າ ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະຖາບັນສັນຕິພາບ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສັນເຂດ ກາຊາ ຄືນໃໝ່.
ຕາມແຜນການ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຈະດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານອົງການທີ່ຫາກໍ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນນີ້ ດ້ວຍໜ້າທີ່ຕິດຕາມກວດກາໄລຍະການສ້າງຕັ້ງຄືນໃໝ່ພາຍຫຼັງການປະທະກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ໃນຂອບເຂດໄລຍະທີ 2 ຂອງແຜນການສັນຕິພາບ 20 ຈຸດໂດຍທ່ານສະເໜີ.
ມີກວ່າ 20 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີ ອິດສະຣາແອັນ, ໄດ້ຮັບຄຳເຊີນເຂົ້າຮ່ວມສະພາສັນຕິພາບ.