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ຂ່າວສານ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປຶກສາຫາລື, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ຢັ້ງຢຶນວ່າ: ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ວິກິດການທັນຍາພືດພວມເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ກາຍເປັນໄພນາບຂູ່ຕົ້ນຕໍຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres (ພາບ: ສຳນັກຂ່າວສານຊິນຮວາ/TTXVN)

ວັນທີ 13 ກຸມພາ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ສປຊ ໄດ້ຈັດວາລະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ບັນດາປັດໄຈທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄພອຶດຫິວຢູ່ຫຼາຍບ່ອນໃນໂລກ. ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເກືອບ 90 ປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືຕາມການສະເໜີຂອງ Guyana - ເຊິ່ງເປັນປະເທດດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານໝູນວຽນ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ເດືອນ ກຸມພາ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການປຶກສາຫາລື, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ຢັ້ງຢຶນວ່າ: ສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ວິກິດການທັນຍາພືດພວມເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ກາຍເປັນໄພນາບຂູ່ຕົ້ນຕໍຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ. ຕາມ ສປຊ ແລ້ວ, ວິນາດສະກຳດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ພວມເຮັດໃຫ້ວິກິດການມະນຸດສະທຳຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍບ່ອນໃນໂລກ ແລະ ໃນຈຳນວນ 14 ປະເທດມີຄວາມສ່ຽງສູງສຸດຈາກສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດນັ້ນ, ມີ 13 ປະເທດພວມຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບວິກິດການມະນຸດສະທຳ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວ​ຽດ​ນາມ - ສະ​ຖານ​ທີ່​ລົງທຶນທີ່ດີສຳລັບການລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ປີ 2024

ຫວ​ຽດ​ນາມ - ສະ​ຖານ​ທີ່​ລົງທຶນທີ່ດີສຳລັບການລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ປີ 2024

ຕາມຂໍ້ມູນ ຈາກກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ມັງກອນ, ຍອດເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ຈົດທະບຽນໃໝ່, ທຶນດັດປັບ ແລະ ປະກອບຊື້ຫຸ້ນຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດບັນລຸກ່ວາ 2,36 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 40% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023. ສັນຍານທີ່ຕັ້ງໜ້າ ນັບແຕ່ເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2024 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍັງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເລືອກເຟັ້ນແຖວໜ້າຂອງແຫຼ່ງເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ໃນປີ 2024.
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