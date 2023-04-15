ຂ່າວສານ
ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ - ເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນ
ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ - ເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, ນັ້ນແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດໂດຍ ຄະນະວັດທະນະທຳສູນກາງ ສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ສາສະໜາ, ສະຖາບັນອະນຸລັກຮັກສາປູຊະນີຍະສະຖານ, ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ເມສາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ກໍ່ໃນວັນທີ 15 ເມສາ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງ “ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ - ເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນ” ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ລວມມີເກືອບ 70 ບົດທາບທາມຄວາມເຫັນ, ສຸມໃສ່ເນື້ອໃນຕ່າງໆຄື: ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ ໃນປະຫວັດສາດ. ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ຫວຽດນາມ ໃນປະຈຸບັນ. ການກຳນົດທິດ, ວິທີແກ້ໄຂດ້ານສະຖາປັດຕະຍາກຳ ສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ…
ນັບແຕ່ເວລາເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ, ກ່ອນນີ້ປະມານ 2000 ປີ, ສາສະໜາພຸດ ມີການປະສານສົມທົບກັບບັນດາການເຫຼື້ອມໃສຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກາຍເປັນປັດໄຈສຳຄັນສ້າງເປັນພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ. ໃນວິວັດການໂຄສະນາ, ສາສະໜາພຸດ ຄ່ອຍໆກາຍເປັນພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸຄື: ລະບົບວັດວາອາຮາມ… ດ້ວຍປະຫວັດສາດແຫ່ງການພັດທະນາ, ສາສະໜາພຸດ ໄດ້ປະໄວ້ສາງມໍລະດົກສະຖາປັດຕະຍາກຳ ສາສະໜາພຸດທີ່ອຸດົມສົມບຸນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາງມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ.