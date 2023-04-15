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ຂ່າວສານ

ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ - ເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ລວມມີເກືອບ 70 ບົດທາບທາມຄວາມເຫັນ, ສຸມໃສ່ເນື້ອໃນຕ່າງໆຄື: ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ ໃນປະຫວັດສາດ.
ການແນະນຳກ່ຽວກັບສະຖາປັດຕະຍາກຳຂອງສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ (ພາບ:giacngo.vn)

ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ - ເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນ, ນັ້ນແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດໂດຍ ຄະນະວັດທະນະທຳສູນກາງ ສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ ສົມທົບກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ສາສະໜາ, ສະຖາບັນອະນຸລັກຮັກສາປູຊະນີຍະສະຖານ, ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ເມສາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ກໍ່ໃນວັນທີ 15 ເມສາ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ໄຂງານວາງສະແດງ “ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ - ເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍສີສັນ” ຢູ່ຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດແຫ່ງຊາດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ລວມມີເກືອບ 70 ບົດທາບທາມຄວາມເຫັນ, ສຸມໃສ່ເນື້ອໃນຕ່າງໆຄື: ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ ໃນປະຫວັດສາດ. ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ຫວຽດນາມ ໃນປະຈຸບັນ. ການກຳນົດທິດ, ວິທີແກ້ໄຂດ້ານສະຖາປັດຕະຍາກຳ ສາສະໜາພຸດ ຫວຽດນາມ…

ນັບແຕ່ເວລາເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ, ກ່ອນນີ້ປະມານ 2000 ປີ, ສາສະໜາພຸດ ມີການປະສານສົມທົບກັບບັນດາການເຫຼື້ອມໃສຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກາຍເປັນປັດໄຈສຳຄັນສ້າງເປັນພື້ນຖານວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງ ຫວຽດນາມ. ໃນວິວັດການໂຄສະນາ, ສາສະໜາພຸດ ຄ່ອຍໆກາຍເປັນພື້ນຖານດ້ານວັດຖຸຄື: ລະບົບວັດວາອາຮາມ… ດ້ວຍປະຫວັດສາດແຫ່ງການພັດທະນາ, ສາສະໜາພຸດ ໄດ້ປະໄວ້ສາງມໍລະດົກສະຖາປັດຕະຍາກຳ ສາສະໜາພຸດທີ່ອຸດົມສົມບຸນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາງມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນຫຼາຍຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ ເຂດວາງສະແດງປື້ມທິດສະດີ, ການເມືອງປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ

ເປີດ “ເຂດວາງສະແດງປື້ມທິດສະດີ, ການເມືອງປົກປັກຮັກສາພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ”

ບັນດາບົດປະພັນຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ປື້ມຂຽນກ່ຽວກັບເພີ່ນ; ວຽກງານກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ລະບົບການເມືອງໃນໄລຍະປະຈຸບັນ...
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