ຂ່າວສານ
ສະຖາບັນ Pasteur ປາຣີ ປາດຖະໜາ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດ ສາທາລະນະສຸກ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສາທາລະນະສຸກ ເປັນຂະແໜງຮ່ວມມືທີ່ມີມູນເຊື້ອດີງາມ, ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຝລັ່ງ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາກວ່າອີກ; ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການຮ່ວມມືດ້ານສາທາລະນະສຸກກັບ ຝລັ່ງ ເວົ້າລວມ ແລະ ກັບ ສະຖາບັນ Pasteur ປາຣີ ເວົ້າສະເພາະ, ປະກອບສ່ວນນຳການພົວພັນສອງຝ່າຍກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງກວ່າອີກ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຄົ້ນຄວ້າດ້ານການແພດ, ພິເສດແມ່ນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ - 19 ແລະ ບັນຫາພາຍຫຼັງໂຄວິດ - 19 ແລະ ບັນດາພະຍາດຕິດແປດທີ່ຫາກໍເກີດຂຶ້ນ, ລະບາດຄືນໃໝ່; ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ…
ສ່ວນທ່ານ ສາດສະດາຈານ Stewart Cole, ຫົວໜ້າ ສະຖາບັນ Pasteur ປາຣີ ກໍເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ໃນນັ້ນໄດ້ຕີລາຄາສູງຕໍ່ວິໄສທັດ, ທັດສະນະຂອງທ່ານນາຍົກກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດວັກຊີນ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກໍລະນີທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ທ່ານສາດສະດາຈານກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ສະຖາບັນ Pasteur ປາຣີ ປາດຖະໜາ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແລກປ່ຽນ, ບຳລຸງກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນ, ປະຕິບັດໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມກັນ, ແບ່ງປັນໝາກຜົນແຫ່ງການຄົ້ນຄວ້າ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດວັກຊິນ, ຄຸ້ມຄອງວິກິດການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານສາທາລະນະສຸກລະຫວ່າງສອງຝ່າຍໃຫ້ນັບມື້ນັບມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ.