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ຂ່າວສານ

ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ທໍ​ລະ​ນີ​ ລ້າງ​ເຊີນ ໄດ້​ຮັ​ບ​ໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ແມ່ນ​ສວນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ທໍ​ລະ​ນີ​​ທົ່ວ​ໂລກ UNESCO

ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ການອຸທິດສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ສວນສາທາລະນະທໍຈົ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດຍ້ອນວ່າປະຊາຄົມສວນສາທາລະນະທໍລະນີທົ່ວໂລກມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ມອບໃບຢັ້ງຢືນ ສວນສາທາລະນະທໍລະນີ ລ້າງເຊີນ ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນແມ່ນສວນສາທາລະນະທໍລະນີທົ່ວໂລກ UNESCO (ພາບ: Vietnam+)

ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານ UNESCO ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ຝລັ່ງໄດ້ດຳເນີນພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນພິເສດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດ ທີ່ມີສວນສາທາລະນະທໍລະນີ ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນແມ່ນ ສວນສາທາລະນະທໍລະນີທົ່ວໂລກ UNESCO. ທີ່ການຮັບໃບຢັ້ງຢືນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ນາງ ຫງວຽນທິເວິນແອັງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕ່າງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ UNESCO ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຫດການນີ້ເປີດຫຼາຍໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ຂອງລ້າງເຊີນ, ພ້ອມນັ້ນແຂວງກໍ່ອາດສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາເຄືອຂ່າຍຂອງສວນສາທາລະນະທໍລະນີທົ່ວໂລກ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ກວ້າງຂວາງ, ຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ, ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາຄູນຄ່າມໍລະດົກທຳມະຊາດຂອງມວນມະນຸດເພື່ອຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານ Antonio De Sousa Abreu ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍວິທະຍາສາດ, ຊີວະພາບ ແລະ ໜ່ວຍໂລກ ຖືວ່າ:

ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມ ແລະ ການອຸທິດສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ສວນສາທາລະນະທໍຈົ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດຍ້ອນວ່າປະຊາຄົມສວນສາທາລະນະທໍລະນີທົ່ວໂລກມຸ່ງໄປເຖິງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂດຍຜ່ານການສົມທົບ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງການອະນຸລັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ກັບການພັດທະນາຂອງວົງຄະນະຍາດທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ທ່ານ ເຈິ່ນເກີມຕູ ສະເໜີໃຫ້ 2 ອົງການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາຍພົວພັນອັນດີງາມ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຢ່າງມີໄຊ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ.
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