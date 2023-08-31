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ຂ່າວສານ

ສປປ ເກົາຫຼີ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະສັ້ນ 2 ລູກ

ຕາມແຈ້ງການແລ້ວ, ສະພາຫົວໜ້າເສນາທິການທະຫານປະສົມ (JCS) ສ ເກົາຫຼີ ໄດ້ພົບເຫັນບັນດາເຫດຍິງລູກສອນໄຟຈາກສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມແອ້ມເຂດ Sunan ຢູ່ ພຽງຢາງ ໃນເວລາປະມານ 23ໂມງ 40 ນາທີ - 23 ໂມງ 50 ນາທີ...
ປະຊາຊົນຕິດຕາມການຍິງລູກສອນໄຟຜ່ານໂທລະພາບຂອງ ສ ເກົາຫຼີ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ຮຸ່ງເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ສຳນັກຂ່າວສານ Yonhap ໄດ້ຄັດສະເໜີແຈ້ງການຂອງກອງທັບ ສ ເກົາຫຼີ ໂດຍຢັ້ງຢືນວ່າ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະສັ້ນ (SRBM) 2 ລູກ ອອກສູ່ເຂດທະເລທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແຫຼມ ເກົາຫຼີ. ຕາມແຈ້ງການແລ້ວ, ສະພາຫົວໜ້າເສນາທິການທະຫານປະສົມ (JCS) ສ ເກົາຫຼີ ໄດ້ພົບເຫັນບັນດາເຫດຍິງລູກສອນໄຟຈາກສະຖານທີ່ແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ອ້ອມແອ້ມເຂດ Sunan ຢູ່ ພຽງຢາງ ໃນເວລາປະມານ 23ໂມງ 40 ນາທີ - 23 ໂມງ 50 ນາທີຂອງວັນທີ 30 ສິງຫາ. ລູກສອນໄຟແຕ່ລະລູກໜຍິ່ງອອກໄປປະມານ 360 ກມ ກ່ອນທີ່ໄດ້ຕົກລົງສູ່ທະເລ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ສຳນັກງານຂ່າວສານສູນກາງ ສປປ ເກົາຫຼີ (KCNA) ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າກອງທັບ ປະຊາຊົນ ສປປ ເກົາຫຼີ (KPA) ໄດ້ດຳເນີນການຊ້ອມຮົບບຸກໂຈມຕີນິວເຄຼຍໃນຕອນຄ່ຳ, ເພື່ອແນໃສ່ມີປະຕິກິລະຍາຕໍ່ການຊ້ອມຮົບຮ່ວມທີ່ ອາເມລິກາ ແລະ ສ ເກົາຫຼີ ພວມດຳເນີນໄປນັ້ນ. ຕາມ KCNA ແລ້ວ, ກົມກອງຂອງ KPA ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ ໄດ້ດຳເນີນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຊ້ອມຮົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໃນນັ້ນ, ໄດ້ສົມມຸດຖານກໍລະນີດັບສູນບັນດາສູນບັນຊາ ແລະ ສະໜາມບິນຫຼັກແຫຼ່ງຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້າ​ສຸ​ສານ​ໄຫວ້​ອາ​ໄລ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ ເຂົ້າ​ສຸ​ສານ​ໄຫວ້​ອາ​ໄລ​ປະ​ທານ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ສິງຫາ, ບັນດາການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ ພ້ອມດ້ວຍການນຳກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ເຂົ້າສຸສານວາງພວງມາລາ ໄຫວ້ອາໄລປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.
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