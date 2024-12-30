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ຂ່າວສານ

ສປປ. ເກົາຫລີ ແຕ່ງຕັ້ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນໃຫມ່

ກອງປະຊຸມ ມີ 7 ເນື້ອໃນ, ລວມມີ ການສະຫລຸບສະພາບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ປີ 2024 ແລະ ທິດທາງການຕໍ່ສູ້ປີ 2025, ສະພາບການປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງຊາດປີ 2024 ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງຊາດປີ 2025 ກໍ່ຄືສ້າງໂຄງປະກອບພາຍໃນພັກ.
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 11ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກແຮງງານ ສປປ. ເກົາຫລີ ຊຸດທີ 8 (ພາບ: KCNA )
ສປປ. ເກົາຫລີ ຫາກໍ່ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 11 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກແຮງງານ ສປປ. ເກົາຫລີ ຊຸດທີ 8 ແຕ່ວັນທີ 23 -27 ທັນວາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກແຮງງານ ສປປ. ເກົາຫລີ Kim Jong Un. ຕາມແຫລ່ງຂ່າວຈາກໂທລະພາບ ສູນກາງ ຈີນ ແລ້ວ, ກອງປະຊຸມ ມີ 7 ເນື້ອໃນ, ລວມມີ ການສະຫລຸບສະພາບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ ປີ 2024 ແລະ ທິດທາງການຕໍ່ສູ້ປີ 2025, ສະພາບການປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງຊາດປີ 2024 ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງຊາດປີ 2025 ກໍ່ຄືສ້າງໂຄງປະກອບພາຍໃນພັກ. ກອງປະຊຸມກໍ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາການພົວພັນຢູ່ພາຍໃນ, ການຕ່າງປະເທດ, ການທະຫານ, ການກໍ່ສ້າງພັກ... ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ Pak Thae Song ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນກຳມະການ ປະຈຳກົມການເມືອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກແຮງງານ ສປປ. ເກົາຫລີ ແລະ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປປ. ເກົາຫລີ. ທ່ານນາງ Choe Son Hui ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນກຳມະການກົມການເມືອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກແຮງງານ ສປປ ເກົາຫລີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ​ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽ​ນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ປ​ະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່ ເຫງະ​ອານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ​ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽ​ນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ປ​ະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່ ເຫງະ​ອານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ມາຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ວິຫານ ຈຸງເຊີນ, ຫໍບູຊາບັນພະບູລຸດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍາສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ກິມລຽນ.
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