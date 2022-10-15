ຂ່າວສານ
ສປປ.ເກົາຫຼີ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະສັ້ນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ຕຸລາ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະສັ້ນ (SRBM) ໃສ່ເຂດທະເລທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດນີ້. ສະພາເສນາທິການກຳລັງທະຫານປະສົມ ສ.ເກົາຫຼີ (JCS) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວມເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ, ມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ ຮັກສາທ່າກ່ຽມພ້ອມຮັບມື ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບກອງທັບ ອາເມລິກາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 13 ຕຸລາ, JCS ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ມີກຸ່ມເຮືອບິນທະຫານຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ປະມານ 10 ລຳໄດ້ບິນໄປທາງທິດໃຕ້ຂອງເສັ້ນກຳນົດການເຄື່ອນໄຫວສອດແນມໂດຍ ສ.ເກົາຫຼີ ສ້າງຂຶ້ນ.
ແລະໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ຖະແຫຼງວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງປະເທດນີ້ ແມ່ນມາດຕະການຮັບມືກັບການກະທຳຂອງກອງທັບ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ເຂດແນວໜ້າ. ອາເມລິກາ ໄດ້ກ່າວປະນາມເຫດຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີດັ່ງກ່າວຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ, ເອີ້ນນີ້ວ່າແມ່ນການກະທຳລະເມີດມະຕິຫຼາຍສະບັບຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ນາບຂູ່ເຖິງສັນຕິພາບ ກໍຄືສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ. ນີ້ແມ່ນເຫດຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງທີ 8 ຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃນຮອບເວລາບໍ່ຮອດ 3 ອາທິດຜ່ານມາ.