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ຂ່າວສານ

ສປປ.ເກົາຫຼີ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະສັ້ນ

ສປປ.ເກົາຫຼີ ຖະແຫຼງວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງປະເທດນີ້ ແມ່ນມາດຕະການຮັບມືກັບການກະທຳຂອງກອງທັບ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ເຂດແນວໜ້າ.
  ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ຕຸລາ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະສັ້ນ (ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ຕຸລາ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີໄລຍະສັ້ນ (SRBM) ໃສ່ເຂດທະເລທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດນີ້. ສະພາເສນາທິການກຳລັງທະຫານປະສົມ ສ.ເກົາຫຼີ (JCS) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວມເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາ, ມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ ຮັກສາທ່າກ່ຽມພ້ອມຮັບມື ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັບກອງທັບ ອາເມລິກາ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 13 ຕຸລາ, JCS ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ມີກຸ່ມເຮືອບິນທະຫານຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ປະມານ 10 ລຳໄດ້ບິນໄປທາງທິດໃຕ້ຂອງເສັ້ນກຳນົດການເຄື່ອນໄຫວສອດແນມໂດຍ ສ.ເກົາຫຼີ ສ້າງຂຶ້ນ.

ແລະໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ຖະແຫຼງວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງປະເທດນີ້ ແມ່ນມາດຕະການຮັບມືກັບການກະທຳຂອງກອງທັບ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ເຂດແນວໜ້າ. ອາເມລິກາ ໄດ້ກ່າວປະນາມເຫດຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີດັ່ງກ່າວຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ, ເອີ້ນນີ້ວ່າແມ່ນການກະທຳລະເມີດມະຕິຫຼາຍສະບັບຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ນາບຂູ່ເຖິງສັນຕິພາບ ກໍຄືສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ. ນີ້ແມ່ນເຫດຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງທີ 8 ຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃນຮອບເວລາບໍ່ຮອດ 3 ອາທິດຜ່ານມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ບານ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຫຍໍ້​ເວ​ລາລົງ​ໃນ​ການ​ກະ​ກ​ຽມ​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ໄລ​ຍະ 2021 – 2025

ລັດ​ຖະ​ບານ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຫຍໍ້​ເວ​ລາລົງ​ໃນ​ການ​ກະ​ກ​ຽມ​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ໄລ​ຍະ 2021 – 2025

ວັນທີ 13 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລວັນແທ່ງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການເສັ້ນທາງດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ໄລຍະ 2021 – 2025 (ໄລຍະ 2).
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