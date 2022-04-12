ຂ່າວສານ
ສປປ.ເກົາຫຼີ ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມທົ່ວປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 10 ປີແຫ່ງວັນຂຶ້ນກຳອຳນາດຂອງການນຳ Kim Jong-un
ທີ່ກອງປະຊຸມ ທ່ານປະທານຄະນະປະທານສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ ສປປ.ເກົາຫຼີ (SPA) Choe Ryong – Hae ໄດ້ອ່ານບົດລາຍງານ, ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມເປັນກຽດ ແລະ ພາກພູມໃຈຂອງພັກແຮງງານ ແລະ ປະເທດສປປ.ເກົາຫຼີ ກໍ່ຄືຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ ສປປ.ເກົາຫຼີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງ ທ່ານ Kim Jong –un. ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ໃນ 10 ປີຜ່ານມາ, ຊາວສປປ.ເກົາຫຼີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ Kim Jong –un ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນສະພາບການປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ”. ບົດລາຍງານເນັ້ນໜັກວ່າ, ການນຳ Kim Jong –un ໄດ້ນຳປະເທດຊາດໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີພື້ນຖານການທະຫານ “ໄດ້ຮັບການປະກອບພາຫະນະ, ວັດຖຸປ້ອງກັນຢ່າງຮອບດ້ານ”.