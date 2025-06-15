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ຂ່າວສານ

ສປຊ ມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ບົດບາດຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ຫວຽດນາມ

ທ່ານ Jean-Pierre Lacroix ເນັ້ນໜັກວ່າ, ສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເມີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ.
ທ່ານ Jean-Pierre Lacroix, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບການຮັກສາສັນຕິພາບໄດ້ມີການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ Jean-Pierre Lacroix, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ຮັບຜິດຊອບການຮັກສາສັນຕິພາບໄດ້ມີການພົບປະກັບສື່ມວນຊົນ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມກະໂດດຂັ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບທົ່ວໂລກ.

        ທ່ານ Jean-Pierre Lacroix ເນັ້ນໜັກວ່າ, ສະຫະປະຊາຊາດ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກລະເມີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ, ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດດຳລົງຊີວິດໃນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສັນຕິພາບ. ສະຫະປະຊາຊາດຕີລາຄາສູງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ - ເປັນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນລັດທິຫຼາຍຝ່າຍຢ່າງແຮງ ແລະ ການພົວພັນແບບຍືນຍົງກັບສະຫະປະຊາຊາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງກ່ຽວກັບບັນດາການປະກອບສ່ວນທີ່ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຮັກສາສັນຕິພາບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ກຳລັງປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ, ລວມມີຕຳຫຼວດ, ກົມກອງທະຫານຊ່າງແສງຢູ່ Abyei ແລະ ໂຮງໝໍກາງສະໜາມຊັ້ນ 2 ຢູ່ ຊູດັງໃຕ້, ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຄົມທ້ອງຖິ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລ Uppsala, ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຊົມເຊີຍຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ຍາດໄດ້ລາງວັນ Nobel

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມມະຫາວິທະຍາໄລ Uppsala, ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຊົມເຊີຍຄວາມຄາດຫວັງຂອງຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ຍາດໄດ້ລາງວັນ Nobel

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມິຖຸນາ ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຊູແອດ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ Uppsala ຢູ່ ນະຄອນ Uppsala ຊື່ງແມ່ນໂຮງຮຽນທີ່ມີຊື່ສຽງ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ ຊູແອດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໃນທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ.
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