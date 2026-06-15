ຂ່າວສານ
ວຽກງານແນວຄິດຂອງພັກ: ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ພະລັກງານແມ່ນຫຼັກແຫຼ່ງ, ປະຊາຊົນແມ່ນໄມ້ວັດແທກ
ຕ່ອນບ່າຍວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະໂຄສະນາສຶກສາ ແລະ ຂົນຂວາຍປະຊາຊົນສູນກາງ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານແນວຄິດຂອງພັກ ໃນສະພາບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງແຜນຕ້ອງເຊື່ອມຊືມ 4 ທັດສະນະຊີ້ນຳໃຫຍ່, ໃນນັ້ນຕ້ອງຢຶດໝັ້ນຕໍ່ພື້ນຖານແນວຄິດຂອງພັກ, ພ້ອມທັງປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງ ວິທີການວຽກງານແນວຄິດ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ວຽກງານແນວຄິດບໍ່ພຽງແຕ່ໂຄສະນາ, ສຶກສາເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງກະກຽມຄວາມຮູ້ບຮູ້ສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍ, ປັບປຸງລະບຽບວິໄນ, ສະຫຼຸບການປະຕິບັດໃນຕົວຈິງ, ພັດທະນາທິດສະດີ, ປົກປ້ອງອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ພັກ, ລັດ ແລະ ລະບົບ. ຕ້ອງປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປ້ອງກັນ,ຖືການກໍ່ສ້າງເປັນກົກ, ຖືການຕ້ານເປັນໜ້າທີ່ປະຕິບັດເປັນປະຈຳ.